BIVŠI DEČKO JOVANE JEREMIĆ IMA TELO KAO ISKLESANO! Njegove golišave fotke izazvale buru na mrežama: Žene odlepile!

Voditeljka Jovana Jeremić je u srećnoj vezi sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, ali je posle razvoda od Vojislava Miloševića imala i jednu neuspešnu vezu.

Naime, pomenutu vezu Jovana je imala sa Nenadom Sankovićem, koji je veoma aktivan na društvenim mrežama.

Nenad često na svom Instagram profilu deli golišave fotografije, zbog kojih ženama padaju vilice.

On veoma vodi računa o fizičkom izgledu, redovno trenira, a voditeljka je svojevrmeno pričala kako je on njen tip frajera.

- To mi je prijatelj sa povlasticama. On ima sve povlastice! Srećna sam, ispunjena. Kod mene je sve uvek kvalitetno, ozbiljno, ispunjena sam u svakom smislu. On je negde moj tip frajera. Hendlujem i bivšeg muža i dete. Dosta vremena je trebalo da prođe da bih ćerkicu upoznala sa Nenadom. Rano je još za decu, za još jedno dete, rano je - pričala je tada Jovana Jeremić.

