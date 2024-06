"NIKOME NISAM UKRALA DEČKA" Ivana Nikolić progovorila o preljubi partnera Sandre Afrike sa pevačicom: To nema veze sa mnom!

Ivana Boom Nikolić bila je gost na izboru za Mis Srbije.

Kako je otkrila za Kurir, pevačica ima iskustva sa takmičenjem u lepoti, ali na manjem nivou.

foto: Kurir

- Nisam nikada učestvovala i žao mi je, htela sam kao mala i mala sam želju. Dok sam studirala održavalo se Mis Univerziteta pa sam ja tada osvojila drugo mesto, osvojila sam lentu. Ali s obzirom da sam se bavila plesom, moje proporcije nisu bile savršene da mogu da se prijavim. Ali možda se to promeni. Mis šarma sam bila - rekla je Ivana i dodala:

- I da nisam javna ličnost, vodila bih računa o sebi. Volim da vodim računa o sebi, nema veze sa poslom.

Na pitanje ko je po njenom mišljenju najlepša Srpkinja, Nikolićeva nije mogla da se odluči.

- Nezahvalno je jer toliko ima lepih žena. Prosto ne možeš da izabereš. Imamo tu sreću da u ovoj našoj zemlji ima toliko prelepih devojaka, preharizmatičnih ljudi, da je nemoguće izabrati.

foto: Kurir

Njena koleginica Sandra Afrika nedavno je otkrila da je uhvatila jednu koleginicu sa tadašnjim dečkom Vladimirom Volkovim, te je prokomentarisala njenu neprijatost.

- Ja drugaricama nikada nisam ukrala dečka. Nemam drugarice sa kojima delim svog momka, tako da mislim da to nema veze sa mnom. Ja kad sam sa nekim, ja sam sa nekim i nisam devojka koja voli da deli muškarca. To ne praktikujem i to sigurno nije za mene. Ona bi trebalo da bude zahvalna drugaricama.

