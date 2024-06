DECA POZNATIH U ZVEZDAMA GRANDA! On je krio od oca da se prijavio, njoj je tata bio u žiriju! Jedan roditelj bio protiv

Za dvadeset godina koliko je prošlo od prve sezone, muzičko takmičenje „Zvezde Granda“ iznedrilo je brojne pevače koji su danas velike zvezde mlađe generacije. Osim brojih pevača koju su svoju šansu potražili u najgedanijem takmičenju, i deca poznatih pevača i muzičara su poželela da karijeru naprave upravo u „Zvezdama Granda“.

foto: Facebook

Prvi među njima bio je Jovan Joca Stefanović, sin kompozitora Slavka Stefanovića Slavkonija, koji se u „Zvezdama Granda“ pojavio u sezoni 2008/09 godine.

Dok je nastupao na Grandovoj sceni, Joca nikada nije potencirao to što je sin poznatog kompozitora, već je želeo sam da napravi ime i karijeru.

-Moj otac je poslednji saznao da ću da se prijavim. Majka i ja smo se složili da je najbolje da se prijavimk za takmičenje. Popunio sam prijavu bez da otac sazna i došao sam na audiciju. Sećam se da sam tad bio jedini kandidat koji je na audiciji pevao pet pesama. To su tražili od mene - ispričao je Joca.

foto: Damir Dervišagić, screenshot

Godine 2011. u takmičenju se pojavila Jelena Vučković, ćerka pevačice Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića.

I dok se takmičila Jelena nije želela da ističe ko su joj roditelji, a njena majka se samo nekoliko puta u toku sezone pojavila kao ćerkina podrška u publici, dok su jednom prilikom zajedno izvele duet na Grandovoj sceni.

foto: Printskrin/Instagram

Ćerka harmonikaša i člana žirija „Zvezda Granda“ Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra Stojković Džidža na Grandovoj sceni se pojavila 2012. godine kao takmičarka.

Ona je imala tu (ne)sreću da joj baš otac bude u žiriju, a to je kako je i sama priznala kod nje stvaralo veću odgovornost.

-Najponosnija sam na neki period iz srednje škole kada sam nastupala sa horom RTS-a. To mi je nekako CV, a što se same estrade tiče jako sam ponosna na moje celo takmičenje u „Zvezdama Granda“. Pamtim dosta lepih trenutaka – rekla je ona svojevremeno.

foto: Printskrin/Instagram

Sin harmonikaša Mikice Gačića, Marko je 2014. godine okušao sreću u muzičkom takmičenju, ali je i sam za Grand priznao da njegov otac nije bio za to da se on pojavi u „Zvezdama Granda“.

foto: Ana Paunković

- U tom trenutku kada sam se takmičio, ime mog oca mi je bila otežavajuća okolnost, imao sam možda veću tenziju zbog toga. Neki komentari su tada bili da je to što sam ja u takmičenju namešteno, ali to nije bilo tačno. Čak, moj otac u tom trenutku nije bio za to da se ja takmičim, smatrao je da nisam dovoljno sazreo ni pevački ni što se posla tiče, obzirom da sam jako mlad krenuo u sve to. Ja sam još kao dete pratio „Zvezde Granda“ i želja mi je bila da zapevam jednog dana na toj sceni, to finale mi je uvek bila neostvarena želja. Uvek se rado prisetim tih dana takmičenja i ponovo bih se prijavio – rekao je Gačić.

foto: Kurir televizija, Printscreen

Sandra Rešić, ćerka folk pevača Nina Rešića, ušestvovala je nekoliko sezona u „Zvezdama Granda“.

Prvi put se na sceni pojavila 2016. godine, da bi se nekoliko sezona kasnije vratila u takmičenje kao potpuno druga osoba. Sandra je u tom periodu drastično smršala, ali i pevački napredovala, pa je uspela da osvoji srca publike.

Sandra je svojevremeno za Grand izjavila da joj je ime oca bila otežavajuća okolsnot tokom takmičenja, ali i priznala da bi sve bilo drugačije da joj je otac bio živ u momentu kada je počela karijeru.

-Imala sam jako teške momente gde je bilo udaranja glavom o zid, ali možda je trebalo sve to tako da se desi. Da je on živ, možda bi sve bilo drugačije. Kada sam počela da se bavim pevanjem, imao bi neko da stane uz mene, toga mi je žao. Ne sada da je on živ, ja bih lakše bila pevačica, nego mislim da bi sve bilo lakše u životu – rekla je i dodala:

-Sigurno bih se drugačije odnosila prema muškarcima, ne bih imala taj gard i ne bih bila alfa ženka. Shvatila sam da u životu bolje prolaze neke mazne žene, cvetići.

Lidija Matić, ćerka pevača Josipa Matića uspela je proše sezone da stigne do finala „Zvezda Granda“, a njen otac je otkrio koliko je ponosan na ćerkin upeh.

-Podrška, to je ono što ističem kada roditelji prepoznaju talenat kod svog deteta, kao recimo ja kod mlađe kćerke Lidije i sina Matea. Lidija se bavi pevanjem i to uspešno, pored svog posla, a sin je druga godina Muzičkog konzervatorija u Ljubljani. Inače, obe ćerke su mi u medicini, samostalne su i odgovorne osobe, svi su vredni i ambiciozni i to je moja kruna života, još ovog najmlađeg da izvedem na pravi put i zaista, šta više poželeti kada je porodica u pitanju – rekao je on nedavno.

I ćerka pokojne pevačice Vere Nešić, Emilija, okušala je sreću u najgledanijem takmičenju, ali nije uspela da stigne do finala zbog treme i nesigurnosti, kako je i sama istakla.

foto: Privatna Arhiva

Svojevremeno je od Dragana Stojkovića Bosanca dobili kritiku upravo zbog treme.

-Imaš glas, imaš izgled, ali ti fali postojanost vokala. Dolaziš iz muzičke porodice, ne znam gde se to izgubilo. Mislim da kod tebe imaš nešto umetničko-rekao joj je pre dve godine Bosanac.

Kurir/Grand/Preneo: I.L.

