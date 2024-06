"MNOGI MISLE KAO JA, ALI SU ŠLIHTARE PA NEĆE DA KAŽU" Sloba Radanović progovorio o svojim estradnim svađama pa potkačio kolege

Pevač Sloba Radanović nema problem da kaže sve šta misli, pa tako je ovog puta bio surovo iskren kada je dao svoj sud oDragomiru Despiću Desingerici. Naime, Desingerica otkako se pojavio na muzičku scenu ne prestaje da šokira javnost na svojim nastupima gde udara ljude patikama i poliva ih.

foto: Printscreen/TV Pink, Petar Aleksić

Reper je nedavno istakao da će svojom najnovijom pesmom u potpunosti „pokoriti Slobu“ i da mu „neće biti dobro“, a folker je posle dva meseca zatišja ponovo potkačio repera.

-Da li se Desingerica kači na mene, pitate? Nije da se on kači na mene… Ja sam, jednostavno, rekao da mi se ne sviđa to što on radi. On je tad meni odgovorio… Ja sam čovek koji uvek kaže ono što drugi misle, al’ neće da kažu – rekao je prvo Sloba i dodao:

-Mnogo ljudi misli kao ja, samo što su šlihtare i niko nikome neće ništa da kažu. Ja imam svoje mišljenje! Kad nešto ne valja onda kažem da ne valja… Želim sve najbolje njemu, želim mu da što pre sazri, a duet sa njim? Ne, ne, ne bih to nikada snimio.

Radanović je otkrio i šta misli o duetu muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović i Vojaža.

- Tomi je zanimljiva kombinacija – dodao je Sloba.

foto: Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić

Inače, Sloba se nedavno pokačio i sa Darom Bubamarom sa kojom je snimio duet, te su se mnogi zapitali zbog čega ratuje sa pojedinim kolegama.

-Sloba Radanović mu je ukrao pesmu. To su ti najlošiji likovi koji su kao dobri momci, crkva, foliraju, a ovamo ti zavuku. On nema ni mozga, ni hajpa, ni vere, nazvali su ga balvan i on je stvarno balvan, balvančina jedna, a ja sam mu pomogla kada mu je trebao duet, išla mu na sahranu ocu, to neću da prebacujem otišla sam od srca. On je ‘ladno čuo pesmu koju sam snimila s Željkom Nikolićem, dečko je nepoznat, ali je platio pesmu Marini Tucaković i Raletu. Došla sam snimila "Infarkt duše", to je poslednja Marinina pesma. Taj dečko je imao smrtni slučaj i čekao je dve tri godine da snimi album, ovaj čuo kod Raleta, odmah uzeo pesmu – ispričala je Dara u jednom podkastu.

Dara je dodala i kako je mogla da ugasi pevačev kanal.

-Nudio je i Ceci, rekli su joj da je Darina i Željkova, ona rekla ok. On me nije ni pitao, dva puta sam mu srušila pesmu i sad treći me molili prijatelji da ne radim to, čak su mu nudili i pare, rekoh nemoj molim te pare. Imam dozvolu da ga opet ugasim, ali nisam htela. On je pokazao svoje pravo lice. Praviš šou program pomažeš mladima, a ovamo saplićeš noge mladom dečku koji tek počinje. Ne želim nikom zlo, nek su živi izdravi, ali kada se ogrešiš o nekog dobrog i poštenog vratiti se. To je Željkova pesma, ja sam stala u njegovu odbranu, meni to da je uradio, glavu bih mu otkinula odavno. Kolima bih došla ispred i rekla: ‘Šta je, u čemu je problem?’. Al opet sam ispala dobra i pustila. To ranije nije bilo, mi smo se čuli dogovarali. Ne treba biti proklet, sve se vrati. Ko se ogrešio o mene nije dobro prošao. U životu nisam nikom pretila, ja nikoga da zovem telefonom ne pada mi na pamet – poručila je Dara.

