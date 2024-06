KARLEUŠA REKLA DA JE SNEŽANA SAVIĆ NAJLEPŠA SRPKINJA, A GLUMICA JOJ SADA JAVNO ODGOVORILA: Šteta, čudno je sve to, ja sam uvek...

Jelena Karleuša bila je predsednica žirija na izboru za Mis Srbije, a tom prilikom rekla je da je Snežana Savić, po njenom mišljenju, najlepša Srpkinja. Kako je muzička zvezda istakla, smatra da je Savićeva "Monika Beluči pre Monike Beluči", te da je pravi predstavnik rasne, "srpske" lepote.

Ovim povodom, mediji su kontaktirali slavnu glumicu i pevačicu, koja je u prvi mah bila iznenađena, a zatim Jeleni uzvratila na komplimente.

- Iznenađenje i za mene, hvala joj lepo! Poznavala sam njenu majku Divnu, a znam i nju iz vremena kada je počinjala karijeru. Oduvek sam izražavala simpatije prema njoj, a tek sada... kada je već velika zvezda. Oduvek sam je izdvajala i smatrala je osobom koja ima najviše stila na estradi. Čak sam i jednom prilikom, negde u društvu, rekla: "Šteta što nju ne pošaljemo na 'Evroviziju!'" Jelena pleni svojim izgledom gde god se pojavi, i to ne može niko da ospori. Smatram da je sve to negde uzvratno... Čudno je to, znate... to su neke energije da, kada se vama neko dopada u smislu izgleda, onoga što radi i kako to radi, eto uvek dobijete određeni "fidbek".

