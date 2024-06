"AKO BI FUDBALERI POVELI STARLETE ODMAH BI IZGUBILI" Zorica Brunclik žestoko iskomentarisala EP, pa se dotakla ljubavnih odnosa

Velika zvezda narodne muzike, Zorica Brunclik napravila je presedan u karijeri i prvi put u karijeri zapevala u jednom restoranu, a pred sam nastup je za medije progovorila o zanimljivostima, Kemišu i temi oko Evropskog prvenstva.

- Dve godine me nije bilo u Beogradu i ovo je sada moj prvi nastup posle „Taša“, ovde - kaže Zorica.

U karijeri dugoj više od pola veka, održala je rekordan broj solističkih koncerata, ostavila pesme koje su postale deo antologije, dobila sva esnafska priznanja, ali i ona koja dodeljuje publika i to više puta.

foto: Kurir

- Poseban značaj ima kada vas kolege, ljudi iz vašeg esnafa, uvaže kroz nagradu. Ne postoji nijedno priznanje na ovim prostorima a da ga ja nisam tokom ovih pet decenija dobila i to jeste izuzetna satisfakcija, jer pokazuje značaj onoga što radite i trag koji ostavljate iza sebe.

Kako je trenutno aktuelno Evropsko prvenstvo, Zoricu su mediji pitali šta predviđa našim Orlovima, ali i da li misli da bi im dolazak starleta pomogao da postignu bolje rezultate.

- Znate šta, u tim situacijama sam neobjektivna, jer to je ipak reprezentacija, normalno da uvek prevagne ona želja da oni pobede, pa onda si nerealan. Ja sad ne bih da budem nerealna, jer sam pogodila rezultat sa Engleskom. Mislim da, skoro nisam čula da su svi hvalili reprezentaciju, a da smo mi izgubili. To je bila božanstvena igra, zato što je to, kažu da Engleska slovi za favorita i da se toliko mučila sa nama, mučila i da na kraju bude 1:0 - rekla je Zorica, pa se dotakla utkamice protiv Slovenije:

foto: Dragana Udovičić

- Što kažu da sa Slovencima nemamo sreće, što god to značilo... Ne znam da li ako sutra izgubimo moramo da se vratimo kuću. Volela bih da pobede.

Na pitanje novinara o starletama koje obožvaju fudbalere i konsattaciju "da će najbolje proći, ako one odu tamo", Zorica je na krajnje šaljiv način dala odgovor, koji je, nasmejao sve:

- Koje cice? Ne bih ja ulazila u te priče... Samo znam da onako logično zaključim, da ako bi cice otišle, da bi naši izgubili i pre nego što bi izašli na teren. Prema tome, neka svako sedi kući i neka se svako svojim poslom bavi.

Kurir / Telegraf / Preneo: Lazar Stanušić

