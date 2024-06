ŽIVOTNA PRIČA FADILA TOSKIĆA ZA JEDAN DOBAR FILM! Halida Bešlića besplatno šišao zbog PESME, kopao rovove, a onda se RAZBOLEO

Svi koji su bili mladi sedamdesetih godina i osamdesetih godina prošlog veka svakako se sećaju ovog neobičnog čoveka, a i pevača po imenu Fadil Toskić.

Fadil Toskić rođen je u Sarajevu, 25. septembara 1949. godine. Muzičku karijeru počeo je početkom sedamdesetih godina dvadesetog veka sa rok grupom Ajani, a nešto kasnije svirao je i sa grupom Teška industrija.

Prvi solo nastup imao je na festivalu "Prvi aplauz" koji se održavao u Banjoj Luci, a bio je afirmativan festival za mnoge mlade pevače koji počinju da se bave pevanjem. Bio je festivalsko ime domaće šlageristike iz kasnih sedamdesetih i početkom osamdesetih godina dvadesetog veka. Sarađivao je sa mnogim vrhunskim kompozitorima onog vremena: Aleksandrom Acom Koraćem, Kemalom Montenom, Ismetom Arnautalićem, Kornelijem Batom Kovačem i mnogim drugim.

Fadil Toskić bio je poznat i kao vrstan estradni frizer, a u njegove klijente ubrajale su se brojne kolege iz bivše Jugoslavije.

Rođeni Crnogorac, zajedno sa roditeljima, tri brata i sestrom iz Podgorice doseljava u Sarajevo. Otac Rifat čuveni brica, odškolovao je svoju decu. Svakome dao hleb u ruke. No, najmlađi Fadil, uz frizerski zanat, u sebi pronalazi i muzički dar.

Počinje nastupati po gradu, pa onda u grupi „Ajani“ da bi se nedugo zatim našao pre Vajte u „Teškoj industriji“. Fadil se razlikovao po svom muzičkom izrazu umnogome od svojih kolega. Njegova samostalna karijera počinje na festivalu „Vaš šlager sezone“ 1977. godine sa pesmom „Pođi pravo“. Godinu dana kasnije sa numerom „Zapalio sam plamen u srcu tvom“ odnosi prvu nagradu publike. Zanimljivo je bilo da su do tada većinu nagrada odnosili hrvatski i srpski pevači i autori, a retko domaći.

„Vaš šlager sezone“ bio je važan i bitan festival u to doba. Nakon što je Fadil odneo prvu nagradu publike, plasirala se priča da je otkupio ulaznice. Polemisalo se dugo o toj „ujdurmi“ koju su mu napakovali. A zaboga kako on da ponese tako značajnu nagradu? To mu je bila kočnica koja mu je itekako usporila karijeru. Ipak, publika je rekla svoje. Sviđa ime se! On se teško oporavio od šoka pa je 80-tih snimao pesme u zabavnjačko – narodnjačkom maniru. Učinio je to da bi preživeo i prikrio razočarenje u žanr kojim je celim svojim bićem pripadao – pop – roku.

Usledili su njegovi nastupi na „Opatijskom festivalu“ i pesma „Burna ljubavi vladaj“, „Splitski festival“ i pesma „Još u srcu ima žara“. Nižu se Fadilovi uspesi sa singlicama i LP pločama i hitovima „Kad ostaneš jednom sama“, „Puče grom u srcu mom“, „Ružo moja“, „Jasmina“, „Crno vino plave oči“, „Kapija“…

Uverljivog i sugestivnog interpreta „brao“ je simpatije publike. Kolegama, onakav kakav je bio, prijatan, simpatičan, iskren, prirastao srcu. Neverovatno vredan jer je uporedo sa muzičkom aktivnošću radio i u svom frizerskom salonu u naselju Hrasno. Više ženski, nego li muški frizer.

Salon Fadila Toskića svojevremeno je bio okupljalište muzičara i autora. Bodo, Pimpek, Ivica, Fadil, Vlatko… kod njega su uz kaficu i pevušili, zasvirali i upravo tu su nastajale mnoge nove pesme. U tom salonu pred sam rat ostao je fotoarhiv slika jedne generacije sarajevskih muzičara

A otišao je pre nego što je trebalo. 2005. godine, oboleo je od karcinoma pluća, a preminuo je 10. januara 2006.

Sahranjen je na sarajevskom groblju Bare, a ispratili ga sa suzama i tugom veliki broj estradnjaka i prijatelja. Fadil Toskić je jedan od onih koji nije ostavio za sobom samo muziku i pesmu kojoj bi još toga dao da je ostao duže nego i lepu priču o izuzetnom velikom čoveku niskog rasta.

Za vreme ratnih zbivanja jedno vreme boravio je u Šeheru. Našao se i na prvim linijama kopanja rovova. Odatle potiče i anegdota koja se prepričava i danas. Naime, dok je kopao iz rova je zapevao „Puče grom u srcu mom“ što je izazvalo neverovatan smeh među rajom.

Najviše mu je pomogao Halid Bešlić koji mu je poklonio pesmu, a Fadil mu je to uzvratio tako što ga je mesecima besplatno šišao.

