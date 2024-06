DALA ZA ALBUM KAPARU OD 20.000 EVRA, PA GA BACILA U SMEĆE! Maja Berović u strahu od neuspeha! Jednom se opekla!

Maja Berović neko vreme je bila jedna od najuspešnijih pevačica u regionu. Nakon enormnog uspeha koji je doživela od 2015. godine do 2020, pevačica je pauzirala svoju karijeru zbog rođenja sina. U zenitu slave objavila je tri albuma koja su bila veoma popularna - "Viktorijina tajna", "7" i "Intime", zahvaljujući kojima je imala velike solističke koncerte.

foto: Damir Dervišagić

Onda je usledila pauza, a povratak na muzičku scenu obeležila je novim albumom, koji, i po njenoj proceni a i po mišljenju publike, nije doživeo veliku slušanost i popularnost kako se očekivalo. Neuspeh albuma je shvatila ozbiljno, pa je nakon kratkog vremena odlučila da nađe nove saradnike koji će joj napisati hitove.

- Maja je mnogo vremena provela u istraživanju novih pesama, saradnika i u jednom momentu je sklopila ceo album. Uzela je pesme, platila ih, a onda, kao grom iz vedra neba, odlučila je da sve stopira,. Vratila je sve pesme i krenula da traži nove. Kako sam čuo, ona je dala kaparu 20.000 evra za te pesme, a kako to obično biva, kada se odustane od projekta koji je već urađen i plaćen, kapara se ne vraća - kaže naš sagovornik i dodaje:

- E, sad, da li je ona samo te pesme sklonila sa strane ili se dogovorila s kompozitorima da se te pesme čuvaju za neko drugo vreme, nisam siguran. Znam da su te pesme bile u nekom modernijem fazonu, međutim, kao što se već zna, ona je odlučila da joj novi album bude kao i oni prvi albumi, pa je stupila u kontakt s Goranom Raletom Ratkovićem i snimila nove pesme koje treba da izađu svakog momenta - rekao je izvor blizak pevačici.

foto: Damir Dervišagić, screenshot Youtube

Berovićeva se nije javila na naše pozive. Podsetimo, kada je objavila prethodni album, Maji su fanovi zamerili što nije snimila nijedan spot, a ona im je tada poručila da na to ima pravo. - Ne možete da očekujete nove spotove. Ja sam neko ko je od početka svoje karijere nametnuo snimanje spotova za svaku pesmu koja se nađe na albumu. Na početku su to bili 'art vorkovi', posle je to preraslo u nešto mnogo veće, a to su ozbiljni visokobudžetni spotovi. Ja sam to prvo nametnula, a sad sam se usudila da to ne uradim, i na to imam i pravo. Moj tim i ja smo dosta razmišljali o tome, ali je akcenat sad stavljen na muziku, koja je nepravedno zapostavljena. Jednostavno, imam toliko spotova i bio mi je cilj uraditi nešto što se ne očekuje. Znam da ste svi očekivali spotove, ali meni je bio cilj da uradim nešto što vi ne očekujete - istakla je Maja prošle godine.

