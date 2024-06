"HORMONI SU MI U PROBLEMU" Pevačica progovorila o teškoj bolesti i svom izgledu: Ne dam se ja, borim se kao lav!

Pevačica Bojana Barjaktarević suočila se poslednjih godina sa nekoliko teških problema koji su rezultirali i njenim korpulentnijim izgledom koji pevačica ponosno nosi.

Pobednica „Nikad nije kasno“ je objasnila šta se krije iza svega i priznala da nema nikakve potrebe da joj deca daju sugestije u vezi sa ishranom jer je razlog njenog jačeg izgleda sasvim druge prirode.

foto: printscreen Nije lako biti ja

-Kada bi neko jeo onoliko koliko ja jedem, crk’o bi gladan. Ja i ne jedem toliko, meni su hormoni u problemu i oni mi stvaraju taj disbalans. Taj estrogen i progesteron prave mi šou program, ali šta da radim – rekla je Bojana, koja uvek pleni glasom.

-Trudim se da uvek budem na visini zadatka. Što se tiče glasa, nemam problema hvala Bogu, i to mi je najbitnije – dodala je zadovoljno pevačica.

Bojana se tri puta uspešno izborila sa rakom dojke, a njena snaga i volja za životom su za primer mnogima. Ona u vreme dok je vodila bitku sa ovom bolesti nije nikada gubila optimizam.

-Borim se kao lav! „Nikad nije kasno“ mi je donelo mnogo bolju karijeru i puno više posla tako da se trudim da postignem sve, da odgovorim na sve zahteve. Trudim se i uspevam u tome, ma ne dam se ja - priznala je Bojana ne skidajući osmeh sa lica, a potom jednom rečenicom izazvala gromoglasan aplauz i neverovatnu emociju u studiju.

foto: KURIR/Privatna Arhiva

-Bila sam na hemoterapijama, sada sam trenutno na zračnoj terapiji tako da primim terapiju i idem na svirku. Ništa nije teško kada se hoće i kada se želi, sve se može.

Podsetimo, Bojana je pre izvesnog vremena ogolila dušu o svom zdravstvenom stanju, ali i svemu onome što joj daje snagu da nastavi dalje.

foto: Printscreen YT

-Trudim se da ostanem pozitivna i da imam pozitivnu energiju. Krenula sam sa zračenjima, već sam prešla polovinu terapije, ali ima još nekoliko do kraja. Prognoze lekara su dobre, krenuli smo sa rešavanjem problema, pa onda idu obavezne hemoterapije. Kada to rešite, onda idete na redovne kontrole i prati se stanje, da li ima nešto, da li se pojavilo ili nije… Trebalo bi da prođe pet do sedam godina da možete da kažete da ste se izlečili. To vam niko ne garantuje. Jaka volja i želja za životom sve pobeđuje, ja verujem u to- objasnila je Bojana.

