ON JE KRALJ ŠATRE! Pevač zakazan godinu dana unapred, zarađuje više od VEĆINE ZVEZDA, a javnost ga gotovo i ne zna

Pevač Radosav Begović poznatiji kao Roki postao je jedan od najtraženijih pevača kada su u pitanju privatna veselja, a mnogi ga zovu i "kralj šatre" budući da na takvim mestima najviše peva, a i zarađuje više od većine zvezda.

Zanimljiva je i priča o njegovom nadimku.

- Imao sam pet-šest godina i moj dobar drug imao je prosto želju da me tako nazove. Ne postoji nikakav poseban razlog niti nešto isto osim prvog slova. Uglavnom, ostalo mi je to kao nadimak i svakako je dobro. Nekada mi je to bilo i malo bezveze. Uvek sam se predstavljao kao Radosav, a nadimak su mi vezivali za neku borbu, tuče, što uopšte nije u mom fazonu. Ja sam čovek veseljak, ali nadimak Roki je prepoznatljiv u ovom svetu muzike tako da i nije to loše – ispričao je Roki za Grand jednom prilikom.

Veruje se da ne postoji mesto u Srbiji da on tu nije nastupao, a veoma je popularan i na veseljima u dijaspori.

Kada je imao 6 godina počeo je da svira harmoniku, a pevanjem je počeo da se bavi kada je imao samo 17 godina.

Za Rokija kažu i da je nekrunisani kralj srpske dvojke i bakšiša, a njegove pesme „Lasto moga proleća“ i „Pismo“ mnogi odlično znaju. U poslednje vreme je radio i obrade nekih starih pesama, a zakazan je i godinu dana unapred.

Jednom prilikom je govorio i o tome što ga zovu "doktor za dušu".

- U principu tu ima svega, a da li sam ja doktor za dušu, to će publika proceniti nakon moje nove pesme – istakao je pevač jednom prilikom u emisiji „Grand Parada“.

Budući da mnogo radi, jednom prilikom je šokirao javnost u emisiji budući da je njegov odgovor na pitanje koja je tajna srećnog braka bio ovo:

- Mi se slabo viđamo. Iskreno – rekao je Roki i potom objasnio:

- To je zato što puno radim i mnogo malo vremena imam za porodicu nažalost, ali se trudim da svaki slobodan trenutak provedem sa njima. Sa suprugom sam dugo godina u braku s obzirom da imam sina od 19 i ćerke od 16 i 5 godina. Troje dece sa jednom ženom– ispričao je Roki.

