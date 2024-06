SVI JE ZNAMO KAO ĆANU, A PRAVO IME NIKADA NE BISTE POGODILI: Sinonim za njene nastupe su KAMIONI, jedan kolega je vinuo u zvezde

Stanojka Bodiroža Mitrović poznatija kao Ćana, rođena je 28. marta 1968. godine u selu Gornja Tramošnja, opština Sanski Most. Osnovnu školu završila je u mestu Tomina,a srednju poljuprivredno-tehničku školu opšti smer u Sanskom Mostu u BiH.

Pevanjem je počela da se bavi još u osnovnoj školi, gde se uvek izdvajala na „poseban način zbog bolje glasa i tehnike pevanja. Nastupila je na mnogim priredbama i manifestacijama gde je znala da bude i voditelj zbog svog šarma i načina komunikacije.

Prvo profesionalno bavljenje pevanjem započinje u svojoj 19-oj godini u Subotici u restoranu „Beograd. Kasnije kreće u osvajanje cele Vojvodine, Crne Gore(primorje), Srbije. 1989. godine u tadašnjem Titogradu (Podgorica) sa KUD-om odlazi na turneju: Belgija, Švedska, Danska…gde ostavlja odličan utisak kod publike i pravi poslovne kontakte za kasnije. 1992.odlazi u Kanadu, Toronto, a posle kreće u uspešno osvajanje Evrope: Hanover, Salzburg, Insbruk, Bazel… Za sve vreme nastupanja po Evropi, Ćana osvaja tri oskara kao najbolji radni pevač.

Shvativši koliko je publika i kolege poštuju, preko kolege Nedeljka Bajića-Baje stupa u kontakt sa hit- mejkerom Novicom Uroševićem, poznatiji kao Ujka Nole.Odmah uspostavljaju odličan kontakt i dogovor za saradnju. 1998.godine u periodu od januara do maja završava svoj prvi CD pod nazivom „Nadam ti sei ostvaruje veliki proboj na muzičku scenu. Iste godine na festvalu „Moravskim biserima dobija prvu nagradu publike sa pesmom "Kazni se sam"

Uspeh sa prvim CD-om otvara joj lepu i uspešnu putanju u muzici i medijama i tako 2000. godine ostvaruje uspešnu saradnju sa Sinovima Manjače i snimaju pesmu pod nazivom „Brat i sestra, pesma postaje hit i ostaje evergrin u narodnoj muzici.

20. oktobra 2001. godine, Ćana se udaje za čoveka svojih snova Dragana Mitrovića-Relju. Iste god ine prelazi iz Doboja sa svojim mužem Reljom u Beograd i 2002. godine postaje zvanično Bograđanka i dobija još jedan zlatni melos.Ćana i Relja 2003. godine ,istog dana i meseca kada su ovekovečili svoju ljubav,dobijaju sina Luku.Danas je Ćana srećna i zadovoljna žena, koja živi u porodičnoj harmoniji, niže uspehe iz godine u godinu na profesionalnom planu.

Ćana je pored uspešne karijere imala i teške periode u životu, o čemu je i sama govorila u medijima

- Nije bilo nikakvih simptoma, jednostavno sam jedno jutro ustala i pomislila da treba da idem kod lekara. Kada mi je saopšteno da imam tumor, sebi sam rekla: "Dobro, u životu sam imala mnogo borbi koje sam dobila. Ova je malo teža, ali ću i nju dobiti." Tu bolest sam shvatila kao upozorenje, a ne kao kaznu. Bila sam sigurna da ću izaći kao pobednik, nijednog momenta se nisam uplašila - ispričala je Ćana.

Danas je jedna od najtraženijih pevačica pogotovo što se tiče privatnih veselja i svadbi, a svaki njen nastup bude viralan na društvenim mrežama, zbog njenog pojavljivanja na tezgama.

Ćana je pre nekoliko godina pobrala simpatije mnogih kada se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi da se pevačica dovezla kamionom na jednu svadbu da bi pevala mladencima, a sada je ispričala još jednu anegdotu s nastupa.

- Iznenađenja su postala moj zaštitni znak, a ljudi me već dugo zovu sa nekim blesavim, vrlo smešnim idejama. Svi žele da budu drugačiji, pa me više ne čudi ni kada me pitaju da se spustim sa zavese ili plafona. Dešavalo se da moram da hodam po nekim daskama, pa sam molila boga samo da ne propadnem, pa da im baš ne budem iznenađenje za pamćenje - rekla je Ćana.

