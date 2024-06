"PITALI ME KAKAV KRMAK?" Pevač šio odeću, a smejali mu se i rugali: Zgražavali su se kad me vide, tražili da skinem naočare

DJ Krmak od prvog pojavljivanja na muzičkoj sceni intrigira javnost svojim neobičnim nazivom, stilom, pristupom muzici i imidžom.

Goran Žižak, kako je pravo ime ovog izvođača, bio je gost emisije „Ispovest“, u kojoj je otkrio mnoge detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Između ostalog, pričao je i o početku svoje karijere i problemima sa kojima se suočavao.

foto: Printscreen YT

„Nijedna diskografska kuća to nije želela da objavi, pitali su se ‘kakav krmak’, tamo svi ozbiljni pevači. Bio sam siguran u to što želim, to je sve izašlo, pojavilo se i jedno osam meseci je bila blokada, niko me nije zvao. Pre toga sam izdao jedan CD, ali to je bilo katastrofa, pa nisam ni želeo da ga promovišem, a drugi CD je bio ‘Šumaher’. Tada su počeli da se pojavljuju MC i ja sam rekao da moram da se modernizujem i da iz Doktor Krmak pređem u DJ Krmak. Ljudima se svideo taj melos koji sam radio, bosanski folk, ispevavanje sa novom bojom glasa. Za godinu dana sam postao drugi po prodajnim mestima, na sve strane se prodavalo… Ne zna se koji broj CD je prodat, preko 20-30 miliona, plus pirati.“

Muzičar je otkrio kako je gledao na novac i zaradu.

foto: Printscreen

„Mene to nije zanimalo, samo sam želeo da napravim zvučno ime. Bilo mi je teško da sve izguram, ali sam se borio. Napravio sam dobar tim oko sebe, deset albuma sam snimio, u glavi sam imao aranžmane, foršpile i radim sve sam, imam ljude ako mi trebaju, ali uglavnom sve radim sam. Što se tiče emisija, nisam nigde mogao da se pojavim. Zahtevali su od mene da skinem naočare, ali ja nisam hteo, ja im kažem da je to moja lična karta, to je moj imidž, pa su me puštali, a danas to ništa nije novo. Bilo je izuzetno teško jer nije bilo šarenih patika, pantalona, pa sam nosio da šijem i tako dalje. Non stop su me napadali, govori su da je kič i već na petom CD-u sam odlučio da platim čoveka da mi radi stajling i sve je bilo super, međutim, opet su me gazili i onda sam video da nije bilo pitanje šta ćeš obući nego kako ćeš da predstaviš to publici. Danas je to mnogo lakše, šopinzi su puni svega, kući imam tri butika garderobe, danas su cipele po 30 evra, a tada su bile po 600 maraka. Drago mi je što je DJ Krmak opstao 24 godine i još uvek traje. Nema čoveka na Zemlji koji mene propoznaje, gde god je naš čovek diže ruku.

