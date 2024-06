2 SPRATA, 4 SOBE, PROSTRAN SALON! Vila iz 18. veka od 2 MILIONA € u Perastu raj Saše Matića, u njoj je on napisao LJUBAVNU PESMU

Saša Matić poseduje veoma vrednu nekretninu u Crnoj Gori, a u pitanju je vila iz 18. veka, koja se nalazi tik uz more, a procenjena je na dva miliona evra. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se u ovoj vili leti odmarao Petar Petrović Njegoš i to kao gost porodice Balović, u čijem je vlasništvu bila tada ova kuća.

- Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super, samo što ove godine nekako imam malo vremena. Veruj mi da je juče trebalo da idem na dva dana baš tamo u vilu, međutim, to se sve izjalovilo - rekao je Saša, pa priznao da mu je čast, te da se oseća bitnim kada boravi u istim prostorijama gde je jedan od najvećih srpskih pesnika i filozofa provodio slobodno vreme.

- Znate da je tamo gde ja letujem nekada letovao Njegoš. Sad, kad odem tamo, kao da on letuje, otprilike se tako osećam. Ja se uvek osećam moćno i to je jedan od uslova da se osećam kako treba. Ne volim tamo da idem stalno, najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše.

Saša je rekao da je počeo redovno da trenira, te da mu prija kada se, kako on kaže, malo muči.

- Iskreno da ti kažem, sada dok pričamo čekam prijatelja, trenera, da dođe da trčimo i znojimo se, da se malo više mučim. Počeo sam s tim treningom i moram ti reći da mi baš prija.

U njoj je Njegoš napisao ljubavnu pesmu Najzanimljiviji detalj koji se tiče njegove vikendice na moru jeste taj što se u njoj nekada odmarao i Petar Petrović Njegoš, u tadašnjoj palati Balovića. Još jedan bitan podatak, možda ne i slučajan, jeste to da je Sašina vila u Perastu bila mesto gde je Njegoš napisao svoju jedinu ljubavnu pesmu “Paris i Helena” ili “Noć skuplja vijeka” 1844. godine. foto: Printscreen, Printscreen/Vijest, Damir Dervišagić Kamena kuća u kojoj pevač danas uživa u Crnoj Gori sa porodicom sazidana je još u 18. veku i nalazi se na samoj obali. Kuća ima dva sprata i četiri sobe, kao i prostrani salon, a pored ulaza i dalje stoji tabla koja potvrđuje da je tu nekada boravio vladika.

