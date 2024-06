RADILA NA PUMPI, PRALA ŠOFERKE, A SAD UŽIVA U LUKSU: U nesreći spržila pola tela pa upoznala fudbalera i rodila mu troje dece

Jovana Đorđević, nekada Švonja, bavi se modelingom i supruga je fudbalera Filipa Đorđevića. Sa njim ima troje dece, dva sina i ćerku. Danas živi u Italiji, a ima porodičnu kuću u Novom Sadu nalik dvorcu. Iako dolazi iz imućne porodice, majka je od malih nogu učila pravim vrednostima, a Jovana je jednom prilikom objasnila da je svoj džeparač morala da zaradi.

- Sa 15 godina sam radila na tatinoj pumpi, brisala sam šoferke. Tata nije bio oduševljen idejom, ali je mama insistirala da novac za užinu zarađujem sama - napisala je manekenka na Tviteru jednom.

Sa Filipom je deceniju u ljubavnom odnosu. Oni su se upoznali 2014. godine. Nakon samo tri meseca su se verili, a u oktobru iste godine su se venčali.

Jednom prilikom priznala je šta je pomislila kada je upoznala svog supruga.

- Kada sam prvi put videla Filipa, nisam verovala da postoji toliko lep muškarac. Da budem iskrena, prvo su me osvojile njegove velike crne oči i neka prijatna energija kojom zrači, a pošto sam ga bolje upoznala, shvatila sam da je on divan čovek sa ogromnim srcem i sjajnim smislom za humor. Mogla bih do prekosutra da nabrajam sve njegove vrline - rekla je Jovana u jednom intervjuu.

Ona se pre manje od dva meseca treći put porodila i na svet donela dečaka. Porodila se u Italiji, a prvu fotografiju mališana ubrzo je i podelila.

Jovana se još oporavlja od porođaja, a potom je pokazala realnu sliku tela zbog čega je prikupila mnogobrojne komentare podrške.

Da podsetimo, ona je dospela u žižu javnosti kada se saznalo da je napravila niz saobraćajnih prekršaja u noći 2022. godine. Takođe, 2012. godine doživela je nesreću kada je tokom snimanja spota upala u vodu čija je temperatura bila 90 stepeni. Ostala je bez kose i 50 odsto tela je bilo u opekotinama. Ona se oporavila i izgleda kao da se to nije dogodilo.

