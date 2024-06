"IMALA SAM DOSTA PROBLEMA, IZBEGLA SAM OPERACIJU, MESECIMA NE TRENIRAM" Emina Jahović progovorila o druženju sa Brenom na jahti!

Pevačica Eminu Jahović doputovala je u Srbiju iz Turske i otkrila da je razlog poslovni, ali da ima i privatnih obaveza u Beogradu.

Naime, Emina je ispričala da je imala povredu zbog koje je morala da pauzira za treninzima, a poznato je da pevačica redovno vežba u teretani i brine o ishrani.

foto: Pritnscreen

- Pa dobro sam, dobro sam, hvala Bogu. Imala sam dosta problema u poslednje vreme sa povredama. I već 4-5 meseci nisam mogla ni da treniram, nisam bila aktivna. Tetivu sam bila povredila, ali srećom izbegla sam operaciju. Sada sam došla i malo zbog posla, zbog albuma koji treba da izađe tamo negde u oktobru mesecu i takođe, iz medicinskih razloga. Inače, dobro se osećam, puno radim. U Turskoj sam, deca su se raspustila, otišli su na more, ja sam došla u Beograd.

Emina je prokomentarisala i nedavni susret sa Lepom Brenom, te istakla da joj je dala mnoge savete za život.

foto: Pritnscreen

- Divno, divno. To je jedna, zaista, kako da kažem, zvezda u pravom smislu te reči. Danas se mnogi ljudi nazivaju zvezdama, a ja kažem da je ona prava dama. Dama je, prvo svega, čovek je. To je ono što je meni najbitnije. Prava zvezda u smislu svakom, u tom nekom, profesionalnom, ona ima tu auru žena koju nosi i to je jednostavno pratitelj ceo njen život. Mnogo smo lepo pričale, mnogo mi je dala dobrih saveta vezano za život, vezano za decu, kako ih treba odgajiti. I to sve bilo mi je predivno, stvarno. Predivno i ja da čekam da se s njom opet vidim, jer to su te energije koje se sreću retko u životu, rekla nam je.

