NOVO OGLAŠAVANJE JK U JEKU RAZVODA OD TOŠIĆA: U emotivnom statusu pomenula LJUBAV, komentari samo pljušte: To ne može da se kupi..

Jelena Karleuša nedavno nam je priznala da se nakon incidenta u porodičnoj vili na Dedinju, trenutno nalazi u fazi sporazumnog razvoda od supruga Duška Tošića.

Pevačica se sada oglasila na svom Fejsbuk profilu, gde je podelila nekoliko svojih fotografija iz svoje vile u elegantnom izdanju - sa crnim širokom pantalonama, belim sakoom i zanimljivim šeširom.

Uz fotke, podelila je i zanimljiv opis:

- Ne mogu da se kupe tri stvari u životu, a to su ljubav, sreća i stil - napisala je JK, a među brojnim komentarima našli su se i oni koji smatraju da se deo o ljubavi odnosi na aktuelnu situaciju s Duškom.

- Karli je potpuno u pravu! JK stil ima, fali joj samo ljubavi od muža! Ovo prvo se sigurno odnosi na Duška! - samo su neki od komentara.

Podsetimo, kada se nedavno pojavila na Trgu Republike, ugledavši JK, svi prisutni su komentarisali samo jedno: "I evo je, posle svega...":

- Za mene to uvek prokomentarišu. Svaka tri dana i "evo je, posle svega..." Čekamo to na dva dana, pa na dan, pa onda i da se ne pojavim jednog dana. To bi možda bilo najbolje - rekla nam je Jelena.

