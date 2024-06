PRE MUZIKE RADILA U BUTIKU, A OVAJ PEVAČ JU JE PROSLAVIO! Bila je žarko zaljubljena u njega, a njihov susret joj promenio život!

Nina Badrić prisetila se kako je zakoračila u svet muzike i to zahvaljujući legendarnom pevaču Dinu Dvorniku.

- Dino je uleteo u butik u kojem sam radila. Prodavala sam žensku odeću i pevala sam nešto uz radio. On je ugasio radio, a tada je bio najveća ličnost bivše države. Tada je žario i palio. Zaista nije bilo veće zvezde od njega u tom periodu, a ja sam bila njegov ogroman fan od trena od kada se pojavio. Imala sam 12 godina i rekla sam ovo će biti moj muž - kaže kroz smeh Nina i dodaje:

- Baš sam bila zaljubljena u Dina, u tu pojavu, taj ritam, sve što je on bio. Dino je bio jedan jedini. Elem, pevala sam pesmu od Vitni Hjuston i on je rekao: "Ako tako pevaš bez radija onda ću ja sutra ujutru doći po tebe. Reci mi gde stanuješ i ja ću te voditi u sve diskografske kuće." Nisam mogla da verujem šta priča. Prva stvar što vidim Dina Dvornika, bila sam u potpunom šoku, a druga stvar što je on stvarno sutra ujutru u devet sati došao po mene u svom malom autu. Doneo mi je kroasan i kafu i stvarno me je odveo u sve diskografske kuće. Svi su rekli: “Ko je ona, ko je ta mala, šta bi mi s njom uopšte radili, ona je nepoznato ime? Tako da nas niko nije hteo potpisati. Ali to je bio početak našeg upoznavanja. Ali samim tim što je tada Dino Dvornik prepoznao nešto u meni mi je značilo puno.

Inače, već neko vreme svi komentarišu Nininu novu-staru frizuru, a ona kaže:

- Ko god me sretne kaže: “Ista si ko ranije”. Ista baš nisam, ali malo drugačija da.

Nina je karijeru gradila postepeno i bez skandala na šta je posebno ponosna.

- Nisam osoba koja voli da bude u središtu skandala, a ono što mi je dragi bog podario jeste da znam kada treba da se dignem od stola - rekla je ona za “Prvu”.

