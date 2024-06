"REKLA MI JE DA HOĆE DA SE UBIJE" Filip Car otkrio nepoznate detalje o starleti: "Nije neko ko je inteligentan"

Filip Car je nedavno izašao iz medijske ilegale i tom prilikom govorio o svojim nekadašnjim cimerima iz Bele kuće.

Tom prilikom Car je govorio o Aniti Stanojlović, te istakao da je ne smatra inteligentnom osobom.

foto: ATA images

- Kada slušaš Anitu, shvatiš da ne zna da spoji dve prosto proširene rečenice. Sećam se da smo joj se Miljan Vračević i ja smejali kada je rekla da hoće da se ubije Vitaminom C - rekao je Car, pa dodao:

- Kaže da ide da popije Vitamin C i da se utepaje. Možda se negde u njenoj sredini to tako kaže, ali meni je bilo smešno to da će da se "utepaje". Nije ostavila utisak na mene kao neko ko je inteligentan, moralan i na kraju krajeva roditelj - istakao je Filip.

Kurir/Hypetv.rs