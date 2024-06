ALEKSANDRA BURSAĆ VOLI PILETINU! Maznula deset godina mlađeg dečka, pa ga pokazala javnost, EVO KAKO IZGLEDA

Pevačica Aleksandra Bursać saopštila je lepe vesti i otkrila da ju je zaprosio njen 10 godina mlađi partner Stevan Sekulić.

Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Inače, ovo nije prva javna ličnost sa kojoj je Stevan bio u vezi. On je svojevremeno bio u ljubavi i sa pevačicom i influenserkom Ružom Rupić.

foto: Printscreen

- Mi se super razumemo, i on sve kapira kada ja radim. Kada zna da snimam, samo mi pošalje poruku da budem jaka i da pokidam i ja sam presrećna. Isto tako se ponašam i ja prema njemu. Kada on radi svirke bez mene nikada ne ljubomorišem i ne pitam sa kim je bio. Kada pevaju, oni zaglave do četiri ujutru, a ja tada spavam, ali stvarno nemam oko čega da brinem - ispričala je Ruža tada u emisiji.

Bonus video:

