TORBICA OD 4.200 EVRA Breskvica u nikad elegantnijem izdanju - Oko vrata ZLATNA ogrlica, a na ruci ZASIJAO PRSTEN

Poput mogih svojih kolega, Anđela Ignjatović Breskvica imala je radni vikend i zakazane nastupe u inostranstvu, a mladu pevačicu smo po povratku u Beograd sreli na aerodromu

Mladu pevačica često je u sportskim izdanjima, a ovoga puta odlučila se za elegantnu letnu kombinaciju.

Ona je na sebi imala komplent svetlih tonova, patike i braon torbicu marke Valentino koja košta 4.200 evra. Pevačica je stajling upotpunila i elegantnim nakitom, te je oko vrata imala zlatnu ogrlicu, a na ruci jojje zasijao zlatni prsten sa kamenom.

Umorna od napornog vikenda, Breskvica je uzela prtljag i uputila se ka svom domu.

U vezi sa policajcem

Podsetimo, Breskvica je u srećnoj vezi sa Nikolom koji je po zanimanju policajac, a od Anđele je stariji osam godina.

– On je neko ko voli svoju privatnost i ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem – rekla je Breskvica jednom prilikom.