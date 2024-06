PEJA PRIZNAO DA JE RASTURIO PORODICU: Sina Jovana nam je odgajala DADILJA! Ovako mu je bilo u braku s Zlatom, a razlog razvoda...

Voditelj Zoran Pejić govorio je o svom braku sa pevačicom Zlatom Petrović, sa kojom se razišao u prijateljskim odnosima, međutim sad je otkrio nepoznate detalje iz njihovog porodičnog doma, koji je u to vreme bio narušen jer je oboje ponela slava i novac, dok je u svemu tome ispaštao njihov sin Jovan, koji je bio zapostavljen od strane roditelja i koji je vreme provodio sa kućnom pomoćnicom.

- Mi smo tog trenutka bili najlepši bračni par, bili smo jako uspešni. Narod nas je prihvatio i zavoleo, i nju i mene, išli smo na turneje. Mi smo se izgubili u toj slavi, Zlata i ja nismo loši ljudi, ali smo se izgubili u slavi, u tom novcu, zapostavili smo porodicu. Ja sam provodio vreme u kafanama, ona sa drugaricama, moj Jovan je imao kućnu pomoćnicu i ženu koja sa njim spava. Mi smo sve bili, samo nismo bili muž i žena, samo onda kada dođemo kući. Mi smo to sami upropastili, a pošto smo svesni da smo upropastili, hajde da onda budemo ljudi - rekao je Peja, koji je priznao da je sa drugom ženom pokušao drugačije da živi u odnosu kao sa Zlatom, ali da se ni to nije pokazalo kao dobro:

- Kod Zlate se desilo to da nas je slava poremetila, a ovde je bilo da smo 24 sata zajedno bili i da je nestala ljubav. Kada je nestala ljubav, popili smo kafu i to je to. Rastali se kao dva velika druga i prijatelja uz divne prijateljske rečenice. Ja se sa bivšima ne mirim, stara poslovica kaže: "Kolač kad se slomi, ne može više da se zalepi i da bude stari" - priznaje Peja.

