DARKO LAZIĆ UCENIO MAJKU BRANKU ZBOG UDAJE?! Ponišiti brak ili... Pevač BESAN, ne odustaje ni sentimetar

Darko Lazić navodno je ucenio svoju majku. On je navodno pozvao Branku i postavio joj uslov - odmah poništi brak ili me više nikada nećeš videti u životu.

Lazić je za venčanje svoje majke Branko saznao dok je bio na godišnjem odmoru na Tajlandu. Kada je čuo da mu se majka udala, pevač je bukvalno zapenio: "Jedva čekam da se vratim da se vidimo! To reklamiranje preko mojih leđa i preko leđa moje majke, to ćemo da popričamo nas dvojica u četiri oka jer mislim da sam ispao više nego fer i korektan. On ne zna koliko sam ja besan zbog svega što radi, kakve on ima veze s novinama? Moja majka nije javna ličnost, šta mene uzimaš u usta? Ja ovo ne želim! Stojim iza toga da se nisu venčali! Neću da mi propada odmor zbog gluposti, ja ti kažem da to nije tako, a ako jeste onda neka im je sa srećom ali to neće ispasti na dobro, to vam ja garantujem! Trebalo je da budem obavešten o svemu - ispričao je Darko.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/ Facebook, Zorana Jevtić

Inače, da se Branka udala otkrio je njen partner Dragan. Oni su već duže vremena u vezi a on je ispričao sledeće: "Ovo je bilo samo formalno i zbog papiroloških stvari, često zajedno putujemo pa smo odluči da to završimo ispričao je Dragan.

Ono što je čijenica to je de Dragan me dolazi u kuću u Brestavce i to zbog Lazićeve babe, odnosno majke njegovog pokojnog oca. Ukoliko se ispostavi da Darko zaista traži od majke da poništi brak vrlo verovatno će se desiti.

kurir.rs/scandal/Preneo I.L.

