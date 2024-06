SA 200 NA SAT SMANJIO NA NAJMANJU BRZINU I POSTAO PRAVI VERNIK! Gavrilović ne izlazi iz crkve, pokajao se za grehe iz prošlosti

Ivan Gavrilović je postao pravi vernik!

U to se uverio uverio naš paparaco koji je densera uslikao u crkvi na Zvezdari, u neposrednoj blizini njegovog porodičnog doma. On je najpre celivao sve ikone i pobožno se pomolio, a u crkvi se susreo i s jednim prijateljem koji mu je nešto pokazivao na telefonu, što je Ivana zasmejalo.

foto: Kurir

Nakon što je u molitvi proveo neko vreme, otišao je da kupi i sveće kako bi ih zapalio za svoje zdravlje, kao i zdravlje svoje porodice. Da zna da poštuje crkvena pravila, videlo se i po tome što se pristojno obukao za posetu bogomolji, pa je uz duge crne pantalone obukao i belu jaknu s kapuljačom.

foto: Kurir

Očigledno je da se denser, koji je bio veoma popularan devedesetih, pokajao zbog svojih postupaka iz mladosti i grešnog i poročnog života u tom periodu, što on nikada nije krio od javnosti.

foto: Kurir

- Bili smo jako popularni. Nije mi se desilo da me neka devojka odbije. Jedino moja žena, i znao sam da je ona ta, inače nije bilo šanse da se to desi. Ko će da me odbije, to nije moguće! Pravili smo haos. Knez i ja odemo po dva-tri dana i menjamo se! Zakažemo jednu u jedan, drugu u dva. Zatim u tri i sve tako. Mi nismo nalazili devojke, one su nas! Pratile su nas po nastupima, gde živimo, šta radimo... I onda bude šta bude... - priznao je pevač, koji je prevario ženu u rijalitiju.

foto: Kurir

Kurir.rs

