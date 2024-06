"ŠTA SI SVE PREŽIVELA..." Saša Matić se obratio Milici Pavlović, progovorio o njenoj prošlosti: Ovo znaju samo njeni NAJBLIŽI!

Milica Pavlović napravila je pravi spektakl u zagrebačkoj Areni. Fanovi su uživali u njenim hitovima i do sada neviđenoj atmosferi, a jedan od počasnih gostiju bio je Saša Matić.

Nakon druženja sa publikom u Zagrebu Matić se oglasio na Instagram profilu, gde se uz zajedničku fotografiju obratio Milici.

- Kada nešto sanjaš svim svojim bićem i vredno u tišini, bez obzira na sve, radiš na tome - život ti da da živiš na javi. Samo ti i ljudi bliski tebi znaju koliko si sve ovo zaslužila. Šta si preživela u sebi i oko sebe… Ali danas kad pogledaš sve to - vredelo je, zar ne? Vredelo je zbog one Milice koja je nekad sve ovo maštala. Vredeo je ceo put da doživiš prepunu Arenu i onoliko ljubavi! Od prvog dana sam bio siguran da ti je suđeno sve što danas živiš, ali sam kao prijatelj i kolega preponosan što tome sad svedočim. Borila si se za ovo. Zaslužila si ovo. Stvorena si za ovo. A tek je početak… Znam to - napisao je i dodao:

- Bravo za sve! Uspela si i uspećeš sve što zacrtaš i poželiš, jer si takva kakva jesi. Posebna i svoja. Oduvek i uvek - poručio je Milici Saša Matić.

Bonus video:

00:48 Saša Matić održao je spektakularni koncert u Mladenovcu