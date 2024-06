"DEVET GODINA SAM SE MUČIO, PLAŠIO SAM SE OPERACIJE" Pevaču zbog zbog ovog problema strado glas: Nije lako odraditi takav zahvat!

Emir Habibović pre nekoliko godina podvrgao se operaciji želuca usled prekomerne kilaže koju je želeo da reguliše i koja je kako tvrdi uticala ne samo na njegov izgled nego i glas.

– Devet godina sam se mučio što se tiče glasa i glasnih žica jer organizam mi je takav da kako sam se gojio, tako su se i glasne žice gojile. Nekad je bilo ok na nastupima, nekad ne, ljudi su svašta govorili, ali nije me bilo sramota da izađem promukao, mada sam se mučio – priča pevač i dodaje da se na operaciju odlučio isključivo zbog zdravlja, a ne izgleda.

Emir je dugo razmišljao o smanjenju želuca, ali mu nije bilo svejedno da legne na operacioni sto.

Ipak, nije se nadao da će tokom boravka u bolnici na društvenim mrežama nastati haos, a sve zbog plasiranja lažnih vesti.

– Operaciju sam radio u Istabulu i iskreno plašio sam se, jer nije baš to tek tako odraditi takav zahvat, ali ono što sam hteo, to sam i ostvario. Ali dok sam bio u bolnici, na društvenim mrežama su se pojavile neke neistine, tipa: "Molite se za Emira". I sad zamislite kako je bilo mojoj porodici kad je to čitala, a zna gde sam?! Sreća što sam imao telefon, pa sam odmah javio da je sve u redu, a ljudi koji mi vode naloge na Instagramu uspeli su da sklone te dezinformacije – kaže Habibović.

Operacija je bila uspešna i značajno je uticala na njegovo samopouzdanje u poslu. Ali, kako kaže, još uvek nije u potpunosti spreman da se vrati poslu.

– Hvala Bogu, sad je dobro. Dao sam sebi ne nadu, nego volju za novim životom i to se odrazilo i na moju boju glasa, vratila se stara koju sam nekad imao– rekao je tada pevač.

