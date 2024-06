U emisiji Puls Srbije gostovala je zvezda regiona i bivše jugoslavija raskošnih vokalnih mogućnosti, Kaliopi.

Povod za njeno gostovanje bio je novi album koji je izdala pod jednostavnim i neobičnim nazivom: "Album".

- Nazvali smo album album jer ovo je prvi put u mojoj karijeri da imam dvojezični album. Na jednom albumu nalaze se pet makendonskih i pet srpskih pesama. Tako je to na neki način simnpl svega onoga od samih mojih početaka do velike jugoslovenske karijere koja je nakon nastanka grupe Kaliopi započela sve do onog albuna "Rođeni" koji nam je učvrstio mesto na muzičkoj sceni i sve one pesme koje su se nizale u narednom periodu. Samim tim smo došli do zaključka da je prao ime za album album jer u albumu se sadrže sve lepe fotografije koje sećaju na neko lepo vreme.

01:33 KALIOPI PROGOVORILA O SVOJOJ ZABRANJENOJ PESMI! Govori o najstarijem zanatu, a kad je izašla na radiju izazvala SKANDAL!

Na konstataciju voditeljke da na novom albumu nema samo ljubavnih pesama po kojima je ona prepoznatiljiva, Kaliopi je rekla da ona u karijeri nije izvodila samo ljubavne balada, već i angažovane pesme sa škakljivom socijalnom tematikom:

- Svi misle da je pevam samo ljubavne balade, ali tokom karijere mi smo pravili u angažovane pesme, a neke od njih su bile i zabranjivane. Hteli smo da progovorimo i o stvarima u društvu što nije bilo baš popularno. Uvek smo bili dosledni svom muzičkom izrazu i nismo hteli da jurimo neki muzički mejnstrim. Jedna pesma bila je puštena samo jedan jedini put na radio i nikada je više nismo čuli. U pitanju je pesma "Mama" sa albuma "Rođeni".

