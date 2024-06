JOVANA JEREMIĆ O OVOME DO SADA NIJE GOVORILA! Drhtavim glasom priznala: Ako se sa Draganom nešto desi...

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o sadašnjem partneru, biznismenu Draganu Stankoviću, ali i bivšem mužu Voji Miloševiću.

- Svi su ponosni na mene, moj muž prvi, Dragan je nevenčan sada... On je moj drugi muž. Voja mi je stvarno rekao jednom prilikom, bili smo na parkingu "Pinka", zagrlio me je i rekao mi je: "Srećan sam što sam imao priliku da jedan deo života budem deo istorije o kojoj će se pričati, a to je tvoj život", i tad su mi krenule suze - pričala je, dok joj je glas podrhtavao.

- On i ja smo stvarno prošli mnogo teške periode. Voja je bio uz mene kada ja stvarno nisam imala... Kada nismo imali, a kad smo se voleli! On je mene stvarno podržavao sve vreme, uvek je bio svestan toga da ja mogu, i on i moja pokojna svekrva... Milion puta uhvatim sebe kako razmišljam o njoj, koliko bi ona bila srećna da vidi sve ovo sad, da može da vidi koliko je Lea talentovana, Lea je pretalentovano dete za umetnost. Moj prvi muž nije mogao da proprati sve ono što sam ja htela. U jednom periodu života je za mene bio fantastičan. Takav treba da mi ostane u pamćenju! Sutra da se nešto desi sa sadašnjim partnerom... Pa, zar nije lepo da ostanemo u fenomenalnim odnosima? Daće Bog da to ne bude, ali ako se desi, mi treba da ostanemo okej, on je formirao mene, ono što sam ja danas. Dragan ume da me prati, on ostvaruje moje snove - kazala je Jovana Jeremić za "Pink".

- O mom prvom mužu... U svoje najveće uspehe, pored obrazovanja, karijere i Lee, ubrajam i svoj prvi brak, tačnije moj odnos sa mojim prvim mužem. Moj najveći uspeh je naš odnos nakon našeg skladnog braka, gde sam dokazala da nije svaki razvod poraz. Moj razvod je bio moja najveća pobeda! Nije svaki razveden brak propali brak! Propadaju ljudi u pogrešnim odnosima, kada su sami u dvoje. To je promašen život, a uspešno razveden brak je najveća pobeda i uspeh! - navela je voditeljka na Instagramu.

