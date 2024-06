"JA SAM ALKOHOLIČAR" Šok priznanje Đure Palice: Svako jutro kada otvorim oči...

Glumac Branko Babović, koji je u narodu poznat po liku Đura Palice u "Kursadžijama" ne eksponira se često, a sada je u svojoj ispovesti prvi put progovorio o nepoznatim detaljima iz svog života.

Naime, on je priznao da je svakodnevno konzumira alkohol i da u tome vidi samo dobro, što je šokiralo sve. Njegova izjava počela je da se deli na društvenim mrežama, te su ga mnogi osudili zbog toga.

- Đuro Palica on mnogo voli da popije - rekao je voditelj.

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- To je istina. Nije porok nego eliksir života. Ako si normalan i trošiš ga u normalnim količinama. Nikola Tesla da ga nije pio ne bi toliko ni živeo... On je obožavao viski. To je sastavni deo života, svakodnevnice... - pričao je on.

Na pitanje da li svakog dana uzima alkohol, on je istakao da je to u njihovoj kući "red".

- Da. Jer to je navika iz kuće. To je kod nas ritual. Svako jutro kad otvoriš oči iz frižidera jedna rakija. Ja sa mojim ocem koji ima 96 godina svako jutro zna šta je red.

- Da li kažu da ste vi alkoholičar? - pitao ga je voditelj.

- Nema šta da mi kažu kad jesam. Svaki čovek koji popije dve, tri rakije dnevno je alkoholičar. Nisi pijanac, velika je to razlika - odgovorio je Babović i priznao da je par puta i prešao tu granicu.

foto: Kurir

Korisnici društvene mreže "X" šokirani su zbog njegovih izjava o alkoholu.

"Prvi put čujem da je biti alkoholičar nešto dobro", "Ovo je stvarno pobeda", "Čovek ubeđuje sam sebe da nema problem" , nizali su se komentari.

Kurir / Haype tv

