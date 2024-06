"NABACIVALE SU SE MOM MUŽU NA MOJE OČI!" Tamara Milutinović posle svadbe u DEBELOM MINUSU: Dobili smo prazne koverte!

Pevačica Tamara Milutinović je nedavno upriličila gala proslavu sa suprugom Darko Jevtićem, povodom crkvenog venčanja i krštenja naslednice Emili, a sada je otkrila sve depoznate detalje o njihovoj ljubavi.

Za početak, otkrila je kako se Darko nosio s njenim poslom, slavom i zanimanjem.

- On je vrlo dobro znao sa kim ulazio u vezu. Naravno mogao je i da se raspita o meni. Kao što i jeste. Tako da on vrlo dobro zna ko sam ja u biti. Nikada mi nije pravio nikakav problem. Voleo je to čime se bavim. On uživa kada sam ja na bini.

Tamara je Darka očarala svojim sposobnostima u kuhinji, a kako kaže, jedan vremenski period je čak imao i problema s viškom kilograma zbog njene kuhinje.

- Jednom mi je rekao: "Da prestaneš da kuvaš, gotovo. Ne možeš više da kuvaš, znači sada jedan period ne smeš da kuvaš". Dodao je par kilograma, morao je da malo prestane da jede. Zato što ja stvarno volim da kuham. Pogotovo te neke recepte od moje babe i od moje mame. To su uglavnom kuvana jela. Vrlo dobro znamo kako to ume da bude kalorično.

Na pitanje kako se borila ljubomorom, pa čak i sa ženama koje su se na početku njihove veze Darku "nabacivale i pred njenim očima", Tamara kaže:

- Neću da lažem, bilo je. Bilo je i na moje oči, čoveče. Njega su žene saletale na moje oči, bukvalno. Ali znala sam i ja sa kim sam u vezi. Prosto mi smo bili nerazdvojni od prvog dana. On meni nikada nije dao razlog da ja budem ljubomorna. I to je više puta dokazao i pokazao. To ne mora ni da dokazuje, to se u njegovim očima vidi. Ako mene pitaš, ja smatram da bih to osetila. Mislim da svaka žena oseti kada je muškarac laže, kada vrda. Mislim da me nikada ne bi prodao i mislim da me nikada ne bi na taj način povredio, jer zna šta ima pored sebe.

Još tokom trudnoće počeli su da joj se javljaju strahovi, koje do tada nije imala. Kako ističe, počela je da se plaši i za svoj život, i jednu stavr je potpuno iskorenila.

- Uhvatila sam sebe jednog trenutka, pošto sam, onako, nije baš za pohvalu, ali volim brzu vožnju. Od kada sam postala majka, totalno sam se smirila. Jer uvek razmišljam: "Bože, šta ako se meni nešto desi?" Znaš, šta ako se meni nešto desi? Do sada nisam razmišljala tako, neustrašivo, ali kad sam nju dobila, sad razmišljam, znam da ima ko da se brine o njoj, ali mislim da niko neće moći kao ja.

Pre mesec dana Tamara je sa svojim suprugom Darkom organizovala i gala svadbeno veselje, o kojem se danima pričalo. Kako je bilo oko 400 zvanica, usledilo je i ono najzanimljivije pitanje: Da li je dobila i šta je bio najčudniji poklon.

- Praznu kovertu. Čula sam od nekih svojih koleginica koja su pravile svadbu da se priča o tim praznim kovertama, a ja sam uvek bila u fazonu: "Bože, ko donosi praznu kovertu? Ko ima hrabrost da donese praznu, pa nemoj doneti ništa, bolje i to nego da doneseš praznu kovertu. Međutim, bilo je. Bilo je stvarno, da. Moram da kažem i da je bilo jako lepih i originalnih poklona, od moje drugarice Edite, Stevana frizera, jako su onako bili inovativni tako da, bilo je jako lepih poklona, stvarno.

Kako su se danima spekulisalo o cifri koju je potrošila, pitanje koje je usledilo, bilo je upravo vezano za to.

- Misliš, je li smo u minusu ili u plusu? U debelom minusu. (smeh) Mi smo u minusu, tako da ne znam, moraćemo da nešto smislimo. Šalim se. Šalim se. Pa mislim, vidi, Darko i ja kada smo se odlučili da pravimo svadbu, nijednog trenutka nismo razmišljali u smislu da budemo nekom plusu ili da zaradimo ili nešto tako, čak smo i sebi postavili neku gornju granicu do koliko možemo da potrošimo, tako da sve je to tako smo planirali. Jeste, ispalo je papreno, ali ispalo je sve tako kako smo planirali. Mislim, nije nas ništa iznenadilo...

