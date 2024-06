OGLASIO SE I VERENIK ALEKSANDRE BURSAĆ, PA POMENUO I BIVŠE DEVOJKE: Oduvek je pričala da želi sa...

Pevačica Aleksandra Bursać obelodanila je vezu sa 10 godina mlađim Stevanom Sekulićem, koji ju je i verio u Parizu.

Oni su sve iznenadili romansom, a sada su progovorio o detaljima veze.

- Tačan datum kada smo se upoznali bismo ipak zadržali za sebe. Verujte, vezu krijemo i više nego što možete da zamislite i ponosni kako smo u tome uspeli. Trudili smo se da javnost ne sazna, nije da nije bilo teško, ali smo uspeli - rekao je pevač.

Komentari na mrežama da je "Aleksandra upecala piletinu" mu, kaže, ne smetaju.

- Ne vidim ništa loše u tome, neprimetna je razlika u godinama ako sve fukncioniše kako treba. Iskreno, od prvog dana me je naučila da budem uporan i strpljiv, procenite sami zašto. Zaista me je naučila kako da podnesem sve udarce koje nosi ovaj posao, a isto tako i određene životne i na tome sam joj beskrajno zahvalan - kaže Stevan i otkriva zbog čega je baš odlučio da je veri u Diznilendu:

- Oduvek je pričala da želi sa voljenom osobom da ode u Diznilend. S obzirom na to da je odabrala mene, odlučio sam da zaista pamti to putovanje do kraja života. Ona je po prirodi kao prava devojčica, tako da je sve to moralo biti bajkovito - ističe Stevan i otkriva da je će svadba biti brže nego što su mnogi mislili:

- Svadbu planiramo krajem godine. Pripreme su u toku i sigurno ćete biti obavešteni na vreme. Bitno je da su kumovi izabrani, ostalo ćemo sve lako.

Pevač je pre nekoliko godina bio u vezi sa Ružom Rupić, a sada je otkrio u kakvim je odnosima ostao sa njom.

- Iskreno, Ruža i ja nismo u kontaktu godinama. Oboje smo nastavili svojim putevima. Postoji obostrano poštovanje i želim joj svu sreću - iskren je bio Stevan.

Aleksandra je otkrila i kako je izgledao njihov dusbinski susret.

- Ceo dan sam vagala da li da izađem te večeri ili ne. S jedne strane mi se išlo u krevet, ali me je nešto nateralo da se sredim i odem i to mi je bila jedna od najpametnijih odluka u životu - kaže Aleksandra i otkriva kada je prvi put ugledala Stevana:

- Sedeli smo okrenuti leđima jedno drugom, tako da se nismo odmah primetili. U nekom trenutku je Stevan ustao da otpeva pesmu "Takva crna kosa", kakva slučajnost (smeh). Spontano smo se pogledali i zanemeli, to je onaj momenat kad znaš da je to ono pravo - priča pevačica, a Stevan se nadovezuje:

- Ja sam ubrzo nakon toga otišao iz lokala i sve vreme pričao sa menadžerkom o njoj. Nit manje žene, nit većeg oduševljenja (smeh). Razmišljao sam kako da joj se javim, a da ne budem kao klasični Instagram momci koji se javljaju svima redom. Palo mi je na pamet da je označim na storiju, ali sam shvatio da nemam snimak. Ana ga je imala i poslala ga, a ostalo je lepa istorija koju bismo ipak sačuvali za sebe - zaključio je Stevan.

