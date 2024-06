PEVAČ (78) JE ZAVEO, A ONA TAD NI ŠKOLU NIJE ZAVRŠILA! Bili u tajnoj vezi, pa pukla bruka, rodila se kad je objavio najveći hit

Supruga Željka Bebeka (78) je 34 godine mlađa od njega, a upoznali su se dok još ona nije završila školu. Prvi put se oženio Spomenkom, koja mu je rodila ćerku Silviju, drugi put to je bilo sa Sandrom, koja mu je podarila ćerku Bjanku.

Nakon dva ljubavna brodoloma, 2002. godine je upoznao Ružicu. Ružica, ga je potpuno osvojila, a njihovu ljubav su upotpunili sin Zvonimir, koji je krenuo očevim stopama i ćerka Katarina koja je slika i prilika svoje majke.

Njih dvoje su na samom početku bili u tajnoj vezi jer su se plašili da će ih okolina osuditi. Nisu svi gledali blagonaklono na ovu romansu zbog velike razlike u godinama. Naime, Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

"Ona je ulaskom u moj život sve promenila“, započeo je 77-godišnji pevač, a Ružica dodaje:

"Željko me nekako formirao. Ja sam bila jako mlada, imala sam tek 18 godina kada smo se mi upoznali i kroz neko zajedničko druženje shvatili smo da jedan drugome odgovaramo.“

"Bez obzira na to što je ona bila mlada i još nije ni fakultet završila ili ja koji sam tada bio iskusni vuk u karijeri rock ‘n‘ rolla, videlo se da sam se dovoljno smekšao da život počnem drukčije gledati“, objasnio je Bebek.

"To je ta, da mi je naišla kada sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tada, ona se rodila kada sam ja objavio pesmu ‘Bitanga i princeza’. Negde u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti“, objasnio je Bebek.

Ružica je opisala kako je izgledao početak njihove veze.

„Svi su nam predviđali ‘to će trajati mesec, dva, tri pa će puknuti, naravno da će puknuti’, ali bili smo jači od tih šuškanja. To je bilo vreme kada nije bilo ni mobilnog, još kada smo se znali čuti na telefon, kada bi on mene nazvao kući ili poslao s puta razglednicu. To su bili dugi telefonski razgovori i tako smo nakon nekog vremena shvatili da nam je lepo tako“, prisetila se Ružica.

Njen zaključak je da su godine samo broj, kao i da ne razume zašto je javnosti i dalje zanimljiva njihova razlika u godinama.

„Mi smo u to ušli zato što osećamo da možemo, da ćemo sigurno uspeti ostvariti veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike, ali je kritika bila kroz to pitanje: ‘Kako vas dvoje?’ I sada nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi u novinama su: ‘Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga’. Pa 25 godina sam s njim, nisam dva meseca, pa da bude ono bombastično ’34 godine mlađa’. Meni su ti napisi s godinama zaista bezveze. ‘Toliko mlađa, pa što toliko mlađa?’ Dvadeset i pet godina sam s njim, to uopšte nema veze, godine su samo broj“, govorila je Ružica za IN Magazin.

kurir.rs/nova.rs/preneo I.L.

