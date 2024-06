"MISLILA SAM DA ĆE ME MUŽ OSTAVITI JER NE MOGU DA IMAM DECU" Naša pevačica (43) se sedam godina borila za potomstvo, prošla PAKAO

Pevačica Seka Aleksić sedam godina se borila za potomstvo, a o ovoj temi je u više navrata govorila. Kako je istakla, mislia je da će je suprug ostaviti jer ja ne može da imam decu.

- To je period o kom ja sa radošću govorim. Da vam kažem, mi kao narod nismo edukovani što se tiče vantelesne oplodnje. Nisam znala da su ljudi mislili da je vantelesna oplodnja tako što nešto drugo uzmeš od nekog drugog i od nekog drugog i staviš u sebe. To su ljudi bukvalno tako doživljavali, tako da edukacije je falilo. Falilo je i meni na početku ali sada mogu da pričam o tome, da ne ispadne da nešto pametujem, ali ja sam stvarno sedam godina bila u tom procesu dok se nisam ostvarila u ulozi majke, ali sam onda shvatila da nije samo medicinski problem nego veoma, veoma često je i psihološki problem. Najviše dolazi od žene, ne toliko do muškarca, kada je vantelesna oplodnja u pitanju. Ja sam u tom periodu itekako imala podršku svog partnera, i prosto bez toga ne možete. Ne možete vi sami da budete u tome, na kraju krajeva nije to ni blagosloveno - rekla je Seka u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

O problemu sa kojim se borila pre vantelesne oplodnje Seka otvoreno je pričala u emisiji, a tada je istakla i koliko joj je bilo teško kada prva VTO nije uspela.

- Prvi put mi je bilo jako teško kada nije uspela vantelesna oplodnja zato što sam pre toga imala dva medicinska zahvata kada su mi odstranjeni jajovodi. Evo sad za žene koje to ne znaju, ja sam imala vanmateričnu trudnoću na jajovodima kada je meni doktor rekao da moramo odstraniti jajovode jer će uvek biti problem. Medicinski je dakle, ali, da nakon toga ja mogu ostati trudna jedino vantelesnom oplodnjom i ako to Bog kaže i bez vantelesne oplodnje. Kod Boga je sve moguće. Meni je bilo jako teško kada mi je to rekao lekar, smatrala sam da meni nešto fali ako ja ne mogu da ostanem prirodno trudna i kako ću ja to sada saopštiti svom emotivnom partneru. Ništa, operisala sam se i nakon toga sam upoznala i Veljka - priča Seka.

foto: Dragana Udovičić

Prvi put kada se desila neuspešna VTO bilo joj je, kaže, najteže. Imala ih je tri, " treća je uspela".

- Mislila sam da će mene suprug da ostavi jer ja ne mogu da imam decu, to je bilo u mojoj glavi tada. On je generalno po prirodi takav i dan danas je jako smiren, a kada je čovek jako smiren vi onda ne znate šta on misli, vi mislite ko zna šta ovaj misli dok ga ne upoznate malo bolje. On je bio najveća podrška i kada sam plakala on je bio taj koji me je najviše tešio. E sad da li je on to zbog mene tako reagovao, njemu je to bilo: "Ma daj molim te, šta sad, idemo dalje, sledeća, kad može sledeća, za koliko dana, odmah radimo sledeću" - rekla je Seka.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

