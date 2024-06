ZVALI SU GA UKLETI BALKANSKI UDOVAC! Bio je sa najlepšim ženama ESTRADE, glumica i voditeljka NASTRADALE, jednu smestio na kliniku

Hrvatski biznismen Josip Radeljak Dikan, poznat je i kao veliki hrvatski zavodnik. On je bio i sa mnogim poznatim damama, kao što su Beba Lončar, glumica Ena Begović, voditeljka Vlatka Pokos, ali i glumica Dolores Lambaša.

Dikan je prvo bio u braku sa Bebom Lončar, sa kojom ima sina. Beba i Josip su živeli veliku ljubav i imali lep brak, no 1994, posle 23 godine zajedništva, neočekivano za Bebu, usledila je njegova preljuba, a ubrzo i razvod.

- Kad propadne veza koju ste toliko gradili, to zaista jeste životni poraz. Ali on je u 50. godini rešio da krene drugim putem. Dešava se da muškarci tada traže obnavljanje svog života i mladosti, a ja ne bih nikog sputavala da radi šta hoće. Ne može se voleti na silu - pričala je ona svojevremeno.

On je Bebu prevario sa mlađom glumicom Enom Begović, ali glumica kaže da druga žena nije bila pravi razlog njihovog rastanka.

Razvod je za Bebu bio posebno traumatičan jer je Dikan insistirao na tome da dobije starateljstvo nad sinom, a u toj borbi je bio toliko nemilosrdan da nije prezao od laži i manipulacija.

"Beba se opirala, Dikan ne želi da popusti", pisala je jugoslovenska štampa tada, a navodno je, mada to nikada nije zvanično potvrđeno, ovaj biznismen namerno proglasio Bebu alkoholičarkom i smestio je u kliniku za borbu protiv alkoholizma. Nakon toga ponudio joj kompromis - da zaboravi na dete koje je rodila, a da će mu on pružiti najbolje moguće uslove za život i prepisati sve nekretnine. Navodno je sa sinom Leom ponovo uspostavila kontakt tek kada je on otišao na studije u London, kada je koristila svaku priliku da ga tamo poseti.

Njegova druga žena, jedna od najlepših jugoslovenki svih vremena, Ena Begović poginula je u saobraćajnoj nesreći samo mesec dana nakon što se porodila sa njihovom ćerkicom Lanom.

Dolores Lambaša sa kojom se zabavljao, tragično je nastradala takođe u saobraćajnoj nesreći.

Sa pevačicom Vlatkom Pokos imao je buran brak pun svađa, dok ga je voditeljka optuživala za psihičko i fizičko zlostavljanje. Pričalo se da je Dikan najviše voleo upravo Enu, a da je Vlatku Pokos oženio kako bi nju preboleo. Njena ispovest u medijima da on želi da je finansijski uništi rasplakala je region.

Josip je podigao i tužbu protiv nje, a kada je pričala o njihovoj ćerki nije mogla da zaustavi suze.

- Ja sam ovde bila psihički maltretirana i s druge strane, nažalost, cela moja privatna situacija i sve što se događalo poslednjih 11 godina, ja sam se razvela pre 11 godina - rekla je jednom prilikom Vlatka.

U svojoj knjizi opisala je kako je u braku postala deo posluge.

- Od obožavane žene koja je dobijala crvene ruže i poruke, postala sam deo posluge koja se sa mora vraćala u automobilu s prtljagom - navela je Vlatka, kako je prenosio sajt 24sata.hr.

U knjizi je otkrila da se sa tadašnjim mužem prvi put vrlo burno posvađala i raskinula nakon večere kod Petra Graše, na kojoj su bili i Ivana Banfić i njen tadašnji suprug. Vlatki je smetalo što je Ivana celo veče Josipu šaputala nešto na uvo, zbog čega je narednog jutra napravila ljubomornu scenu. Na njen ispad, Josip je reagovao nasilno - nekoliko puta ju je udario.

Dugo se žalila kako ne može da nađe posao, a onda je odjednom prodala stan i odselila u Kanadu. Kada je odlazila iz stana njena je komšinica priznala novinarima RTL-a kako je Vlatka uvek tvrdila da nema novca, a i kada proda stan da joj neće ostati ništa.

