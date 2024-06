IZ MEDIJA SAZNALA DA JE IZBAČENA IZ GRANDA: Pevačica progovorila: Znam da ništa nisam skrivila

Svetlana Đorđević, poznatija kao Bucka, bila je prva i najpopularnija plus size zvezda Granda koja je posle takmičenja uspela da smrša više od 40 kilograma.

Bucka je tokom učešća u najgledanijem muzičkom šou osvojila simpatije publike kako zbog talenta, tako i zbog samouverenosti koju je imala sa viškom kilograma.

Ipak, Bucku je poljuljalo kada je iz medija saznala da je izbačena iz Granda.

- Mediji su svašta pisali, razne neke neistine, mene je to jako bolelo. Ja sam iz novina saznala da sam izbačena iz Granda. Količina mog šoka je tada bila neverovatna, pisalo je da sam izbačena iz Granda. Pokušavala sam da dobijem informacije, znala sam da ništa nisam skrivila, apsolutno stojim iza svojih reči i dela - ispričala je ona tada.

- Bilo mi je krivo, ali sam tada sebi rekla bolje je da ne znam. Ja sam zahvalna Bogu što sam se 2016. godine vratila u Grand produkciju, dočekana sam na najbolji način, nikada nisam saznala da li je istina i ne želim da kopam po tome – rekla je Bucka i dodala:

foto: Instagram screenshot

- Ponosna sam što sam učestvovala u „Zvezdama Granda“, tada me je narod upoznao i svi su se čudili zašto pevačica ima sto kiograma. Da nije bilo tako, niko ne bi obratio pažnju na mene, to je meni i Saša rekao, „Nemoj Bucka da plaćeš“. Hvala mu zaista na tim rečima, bio mi je zaista velika podrška.

Posle takmičenja i delimične medijske ilegale, Bucka se posvetila svom izgledu i smršala više od 40 kilograma.

- Ja se trudim da i dalje zadržim taj nadimak Bucka, ali radi se na karijeri, fizičkom izgledu i na novim pesmama. Apsolutno mislim da je to neophodno, meni je bilo potrebno vreme da sazrim i da shvatim šta je to šta ja želim od moje karijere i sada sam to definitivno shvatila- rekla je tada pevačica o otkrila kako je uspela da smrša 40 kilograma.

- Teretana i treninzi su zadnjih nekoliko godina kod mene neizostavni deo, evo nekoliko meseci sada koliko pripremam nove pesme i oko snimanja malo sam utanjila sa treninzima. Samo kažem sebi da mi nedostaju treninzi i taj osećaj da me bole mišići.

Kurir.rs / Grand/ Preneo: M. J.

Bonus video:

01:25:56 SCENIRANJE 18.06.2023. LJILJANA STJEPANOVIC