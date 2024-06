"NEKA ME NE UZIMAJU U USTA" DARKO BESAN NA MAMINOG DEČKA: To nije šala! Lazić izgovorio razne PSOVKE na račun Branke i Gagija

Darko Lazić navodno je ucenio svoju majku, prenose domaći mediji. On je kako navode mediji pozvao Branku i postavio joj uslov - odmah poništi brak ili me više nikada nećeš videti u životu.

Međutim, pevač se sada oglasio i otkrio da to nije istina

- Nisam postavio nikakav ultimatum, ali ja koliko znam oni nisu u braku i ne znam zašto se i dalje priča i piše da su venčani. Pričao sam majkom i ona mi je rekla da je tako, da nisu venčani - rekao je Lazić za Informer.

foto: ATAImages/Antonio Ahel

Darko je zatim ispričao da nije zamerio majci zbog svega što se desilo, samo mu se nije svidelo što je on bio upleten u celu priču.

- Nema šta da mi se izvinjava zbog svega što se desilo, ja samo ne volim da ide preko mojih leđa. Ja nemam ništa protiv njih neka budu u vezi, ali da su sklopili brak majka bi mi to rekla, ne bi me sigurno lagala - rekao je Lazić, pa otkrio zbog čega je Dragan pričao da su se venčali.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/ Facebook

- Nema šta da mi se izvinjava zbog svega što se desilo, ja samo ne volim da ide preko mojih leđa. Ja nemam ništa protiv njih neka budu u vezi, ali da su sklopili brak majka bi mi to rekla, ne bi me sigurno lagala - rekao je Lazić, pa otkrio zbog čega je Dragan pričao da su se venčali.

- On se navodno šalio da su se venčali, ali to nije nimalo lepa šala.

Za kraj, Lazić je prvo rekao da im nakon svega ne dozvoljava da se venčaju, ali je brzo promenio odluku.

- Ja nisam imao ništa protiv toga da se oni venčaju, ali ne možeš da se šališ sa takvim stvarima i pritom kada sam ja van države. Njih dvoje sada mogu stati na ludi kamen jedino kad ja umrem. Ne dozvoljavam da se venčaju kada se ovako ponašaju... Ma uostalom, boli me k**ac nek se venčavaju. Kad malo bolje razmislim, ne zanima me, neka rade šta hoće, šta imam ja da se mešam. Boli me bre k**ac više nek se venčavaju, neka rade šta hoće, j**e mi se, samo neka me ne uzimaju u usta - rekao je Darko.

Kurir.rs/ Informer/ Preneo: M. J.

Bonus video:

01:28:47 SCENIRANJE 11.06.2023. MIJATOVIC KODIC SOFRONIJEVIC