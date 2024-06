NAPUSTILA SRBIJU U JEKU POPULARNOSTI! Silvija Nedeljković na Kurir televiziji otkrila: Evo gde je i čime se sada bavi (VIDEO)

Kada rubrike pod nazivom "gde se danas nalazi i čime se bavi" neke javne ličnost, prođu zapaženo i privuku pažnju, to znači da je ta javna ličnost u vreme svog najvećeg zaleta takođe imala pažnju i simpatije javnosti.

Pevačica Silvija Nedeljković, nekadašnja učesnica "Zvezda Granda", koja je u jeku svoje popularnosti napustila muzičku scenu, gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Prvo je odgonetnula gde danas živi i čime se bavi:

- Danas živim u Beogradu, a na relaciji sam sa Čačkom, jer mi od supruga posao tamo. Konačno smo se vratili kući pre godinu i nešto dana, prilagođavamo se. Ovde je dom. Za vreme za koje sam bila na sceni, pokušala sam da na dobar način vodim svoju karijeru i da doprinesem, kako ne bi išao loš glas za mene. Nadam se da sam uspela da ostavim neki dobar utisak. Jesam otišla u jeku svoje tzv. popularnosti, ali ne kajem se, mislim da sam napravila dobar izbor, što se tiče života i partnera. Srećna sam, vodim miran život i mislim da to ništa ne može da poremeti.

Pevačica je komentarisala rad sa decom u današnje vreme, s obzirom na to da je držala igraonicu, ali i snimala za Tik Tok obrade pojedinih pesama koje je publika tražila:

- Mislim da je današnje vreme jako teško, odnosno da je danas teško naći granicu. Tih par godina tokom kojih smo držali igraonicu, vidi se da se ta deca gube, više to nije kao pre. Opet, mislim da ni deca nisu kriva, već da je stvar kod roditelja i pristup društvenim mrežama gde život deluje nerealno. Mislim da je to problem današnjice, živimo na društvenim mrežama, meni je sve to privatno, osim Tik Toka. Igraonica je bila lepa zamisao, odnosno početak ideje da se upravo poradi na svemu ovome, da postoje radionice, i da takvim takvim stvarima okupiramo pažnju dece. Tako bi deca naučila i o umetnosti, zanatima, muzici... Ja znam da veze, štrikam, ako je mene to baka naučila, smatram da bi današnja deca trebalo to isto da znaju. Danas je veoma teško uspostaviti takav balans.

Potom se osvrnula na naslove, tj. predrasude, koje su kružile oko njenog imena za vreme napuštanja karijere:

- Svaka tri meseca se pisao isti tekst o meni, to je postalo smešno, nešto je pisalo kao postala sam majka, otišla u Azerbejdžajn, udala se za golmana Zvezde. Mi vodimo porodičan život i mislimo da tako treba. Borimo se za porodicu, nismo se ostvarili kao roditelji, smatram da o tome treba pričati. To nije sramota, danas žene koje vode borbu za potomstvom imaju neku vrstu stida, a zapravo ih okolina na neki način osuđuje. Mislim da je pogrešno osuditi ako se žena nije ostvarila kao majka u 35. godini. Smatram da bi trebalo da se bori za to dokle god organizam to dopušta i dokle god čovek ima volje. Ipak, to je neka najlepša stvar, ali nije presudna za odnos dvoje koji se vole. Ne mora da znači ako nemate decu da niste srećni. Saši i meni je to nešto što isčekujemo, ali imamo poštovanje jedno prema drugom, to je duhovnost, tako da dete to može samo da upotpuni, ali nam je i ljubav od 15 godina jako stabilna, ja to volim najviše, a ako dođe do deteta, Bogu hvala, a ako ne, dovoljan mi je i on.

Kurir.rs

