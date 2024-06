LEDI DI JE MUVALA NAJPOZNATIJEG SRBINA: Čuveni teniser otkrio sve o odnosu s pokojnom PRINCEZOM! Evo na šta je ona OTKIDALA

Bivši teniser Slobodan Boba Živojinović za Kurir je pre nekoliko godina ispričao je da se pre Lepe Brene viđao sa Ledi Di! Pokojna princeza je krajem osamdesetih godina odlepila za tadašnjim najboljim srpskim teniserom.

Ledi Dajana muvala je Bobu iako je tad bila u braku s princom Čarlsom, a on s nevenčanom suprugom Zoricom. Često je dolazila na njegove mečeve, pratila ga s običnih tribina iako su članovi kraljevske porodice imali VIP ložu samo da bi mu bila što bliže. Upoznali su se 1987, o čemu svedoči fotografija do koje je došao Kurir, a na kojoj Ledi Di pozira s Bobom i njegovim najstarijim sinom Filipom.Tim povodom pozvali smo Živojinovića i otvoreno ga pitali o Ledi Dajani.

- Ne želim sad da pričam o tome jer ona nije više s nama. Velika je stvar kada na meč dođe da te bodri neko poput nje. Jer se nije dešavalo da neko iz kraljevske porodice navija za tebe s tribina - tajnovit je Boba.

Živojinović je za Kurir tada otkrio kako su se upoznali.

- Nedelju dana pre Vimbldona 1987. održao se humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Ledi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me da li sam ja taj teniser koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao egzibicioni meč, pa je ona opet došla. I ponovo me pitala da li je moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski - pričao je Živojinović.

Laskalo mu to što je njegove mečeve pratila s običnih tribina.Bila je prirodna

- Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Volela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Dajana je bila predivna osoba s kojom sam mogao da razgovaram o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počastvovan sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor - prisetio se nekadašnji sportista.

Podsetimo, Boba se kasnije rastao od Zorice i 1992. venčao s Lepom Brenom, a Ledi Di se razvela od Čarlsa i započela vezu s Dodijem el Fajedom. Dajana i njen verenik su 31. avgusta 1997. poginuli u tunelu u Parizu.

