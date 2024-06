PRATILA JE NEDU I OLIVERA DRAGOJEVIĆA, PA JE KAO SOLO PEVAČICA DOTAKLA ZVEZDE: Evo gde je i šta radi danas Zorica Kondža!

Zorica Kondža, pop pevačica iz Hrvatske, muzičku karijeru započela je kao prateći vokal. Snimala je za Mišu Kovača, Nedu Ukraden i Olivera Dragojevića.

Krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih nastupala je sa nekoliko bendova uključujući i "Stijene", sa kojima je objavila četiri albuma, uključujući i pesmu "Ima jedan svijet" 1982. godine koju i dan danas mnogi obožavaju.

Od 1984. godina nastupa samostalno.

Danas, Zorica živi u Splitu, ali i dalje ima moćan vokal. Rođena je na današnji dan pre 64 godine. Pevačica koja je svoj muzički put počela krajem sedamdesetih godina u grupama "ST," "Novi dan", "Pirati" i "Stijene" danas kaže da želi da se vrati korenima, odnosno rokenrolu.

- Dok pevam numere koje sam pevala na svojim počecima imam jedan lep osećaj prihvatanja. To je baš kao nekad, kada sam se tek probijala na scenu i imala osećaj da me publika prihvata. Sada me prihvata jedna nova generacija, a oni koji se sećaju kako je to zvučalo osamdesetih ponovo se raduju zahvaljujući tim pesmama - rekla je ona svojevremeno medijima.

foto: Youtube screenshot

Splitska pevačica, koja uskoro slavi četiri decenijie samostalne karijere, prisetila se jednom svojih muzičkih početaka, pa je otkila da nije htela da rizikuje svoj rokerski imidž, zbog čega je odbila hit "Zora je svanula", koju je otpevala Neda Ukraden.

- Nedinu pesmu "Zora je svanula", za koju sam snimila prateće vokale, pokojni Đorđe Novković prvo je ponudio meni, ali sam ja to odbila jer nisam htela da uništim svoj imidž rokerke - ispričala je Splićanka.

Kurir.rs

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC