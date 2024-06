NAJAVILI VENČANJE, PA SE PREDOMISLILI!? Aleksandra Nikolić i Filip Car zabrinuli fanove, a o SVAĐI se ne oglašavaju!

Filip Car i Aleksandra Nikolić imali su turbulentan odnos pre rođenja njihove ćerke, kada se činilo da je pomirenje na pomolu. Međutim, nakon oglašavanja Filipa Cara u kojem je najavio venčanje, dogodila se nova drama.

Naime, njih dvoje su ponovo jedno drugo uklonili iz liste pratilaca na društvenim mrežama, što je do sada bio jasan znak fanovima da su u svađi.

S obzirom na to da se sve dešava u trenutku kada je vest o venčanju obradovala sve njihove fanove, svi su veoma zbunjeni, ali se niko od njih još nije oglasio i objasnio o čemu se radi.

Car je, inače, prilikom gostovanja na "Hype" otkrio da jedva čeka da se ćerkica Leona i Aleksandra usele u njegovu kuću u Crikvenici. Rekao je i da je sve gotovo i da im fali samo jedan papir.

U međuvremenu se oglasila i Aleksandra, koja je opisala trenutni odnos s Filipom.

- Mi smo skroz okej, nekad se desi da ja njega blokiram. Posvađamo se i ja to tako uradim, pa ga odblokiram i tako ukrug. On je često ovde, opčinjen je Leonom. Istraumiran je malo, pogotovo kada gleda kako je kupam. Ići ćemo kod njega, moja Leona je bogata, ona ima kuću na moru, stan u Beogradu. Filip je uložio novac i završio tu kuću i jako mi je drago zbog toga. Što se tiče nas, najbitnija nam je Leona, a on i ja možemo da se posvađamo, ali ne ispred nje. Ona nam je u fokusu, niko drugi, a naša ćerkica liči na svog tatu - rekla je za Pink.

