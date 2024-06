PEVAČ DOŠAO DA BODRI NAŠE FUDBALERE SA TRIBINA! Govorilo se da živi u KOLIBI u Nemačkoj, a sada iskeširao 200€ za utakmicu!

Popularni pevač Dejan Ćirković Ćira godinama unazad sa porodicom živi u Nemačkoj, a ekipa Kurira srela ga je pred ukamicu Srbije i Danske na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

Kao neko ko veoma ceni sport i prati fudbal, Ćira je odlučio da ovu utakmicu isprati sa tribina.

foto: Kurir

Inače, karte za ovu utakmicu bile su veoma skupe. Cene, u zavisnosti od reona, iznosile oko 200 evra, te nema sumnjue da pevač nije žalio novac kada je u bitanju navijanje za rodnu Srbiju.

Podsetimo, u medijima je kružila vest da pevač živi u kolibi u Nemačkoj gde se bavi poljoprivredom, te je nedavno rešio da stane na put takvim pričama, pa je otkrio šta je zapravo istina o njegovom životu van Srbije.

- Nije tačno da živim u kolibi, svako bi se normalan ko je pročitao to zapitao, a ljudi čitaju i veruju u to. Zapitali bi se gde mu je žena, gde su mu deca, gde oni žive, da li su i oni u kolibi. Imam vikendicu vikendicu na prelepom mestu, kada su me pozvali, ja sam rekao evo me tu u mojoj kolibi. Okrenuo sam kameru, videla se lepa kuća.

Bonus video:

01:55 Ćira peva za Ljiljanu