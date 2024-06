POGAČA, SVEĆA, CRVENO VINO... Sin Dragane Mirković pokazao SLAVSKU TRPEZU: "Slava Bogu"! Bez pravog srpskog detalja nije se moglo

Marko Bijelić, sin pevačice Dragane Mirković, pokazao je u toku kako obeležava slavu.

- Slava Bogu - napisao je Marko uz prizor na kom je moguće videti slavsku trpezu sa svećom, na čijem dnu se nalazi srpska zastava, pogačom i tanjirima na kojima se nalaze salvete sa natpisom "Srećna slava".

Osim toga, Bijelić je pokazao prizor praseta na ražnju uz ironičan opis: "vegan", dok nije poznato kad su nastale ove fotografije, te koju slavu je Marko obeležavao.

Dragana je otvoreno pričala o deci u javnosti, te isticala koliko je ponosna na njih.

- Njihova je odluka da se ne eksponiraju medijski. To je malo i začuđujuće jer obično klinci u tinejdžerskom dobu požele da budu viđeni, požele da budu bitni. To je, valjda, negde prirodno. Međutim, oni ne. E sad, da li je to negde moja krivica, uslovno rečeno... Ja sam presrećna što se ne eksponiraju, što su tako odlučili. Meni je uvek bilo dovoljno da je tu samo jedno poznato ime, moje. Još deca? Neka hvala! Moja je krivica jer su to odlučili jer su me jedino videli uplakanu u životu kada sam plakala zbog laži neke koja je objavljena javno. Trebalo je to da sakrijem od njih, ali sam ja preiskrena! Nisam ništa želela da krijem od njih - kazala je Dragana pre nešto više od dve godine o deci.

- Marko je završio akademiju, sada studira ekonomsko pravo, a Manuela bira između dva fakulteta, bila joj je matura... Odlični su učenici, nikad nisam imala problem sa njima. Ja sam blagoslovena što se tiče njih. Mene su usrećili beskrajno - dodala je tada u emisiji "Amidži šou".

Dragana i Toni su, podsetimo, pre par meseci objavili da se razvode, posle više od dve decenije braka, o čemu se naširoko priča.

