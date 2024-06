"NE SEĆAM SE 40 POSTO SVADBE" Vlada iz "Magla benda" venčao se pre 20 dana, a već priča o SVAĐAMA sa suprugom!

Vladan Savić iz "Magla benda" otvorio je dušu o svom venčanju, koje se održalo pre tri nedelje.

- Papir meni jeste bitan. Više mi je bitno crkveno venčanje od opštinskog. Tako sam vaspitan, u takvoj sam porodici odrastao. Jeste to običan papir, ali ako je običan zašto ga ne potpišeš? Mislim, ja sam tog stava. Promenilo se njeno prezime i jedan modni detalj na mojoj ruci, to je to - kazao je Vlada pred našim kamerama.

foto: ATAImages

- Nisam imao tremu na svadbi, ali je bilo puno dešavanja, puno euforije, ne sećam se makar 40 posto svadbe. Toliko je bilo dobre energije, dobrog raspoloženja... Mozak ne može sve da registruje! Za utehu mi je to što mi je majka rekla da se ne seća nijednog dela svoje svadbe - istakao je.

Pevač je otkrio i da li se svađa sa ženom.

- Prirodno je da dvoje koji su stalno zajedno dođu do nesuglasica, to je normalno. Uvek se to rešava razgovorom, zagrljajem i poljupcem - istakao je Savić, a sve detalje pronaći ćete u videu iznad.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

Bonus video:

00:22 Magla Bend