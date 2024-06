ANA NIKOLIĆ RADILA U KAFIĆU U PARAĆINU! Pevačica otvorila dušu: "Morala sam sebe da kaznim..."

Ana Nikolić je pre više od deset godina gostovala u emisiji „Dobro veče Srbijo“ autorke i voditeljke Jelene Baćić Alimpić, a u kojoj je pevačica govorila o svom odrastanju i porodici, te u jednom trenutku istakla da se kaznila tako što se zaposlila u jednom ugostiteljskom objektu u Paraćinu nakon što nije položila prijemni ispit.

foto: ATA images

„Engleski nisam mogla da upišem, to mi je bio najveći poraz tada, bila sam ispod crte, primalo se 70 učenika, a bilo nas je preko 2000 prijavljenih. Bila sam u šoku, ‘ja ispod crte’ i onda sam se kaznila, te godine nisam išla na more i samu sam sebe kaznila – zaposlila sam se u jednom kafiću u Paraćinu, to je za mene bio veliki poraz da budem ispod crte“, izjavila je pevačica u emisiji ‘Dobro veče Srbijo’.

Podsetimo, Ana je bila vukovac i jedan od najboljih đaka generacije u Paraćinu, te se nakon studiranja upustila u estradne vode i napravila karijeru. Pevačica je nedavno objavila da radi na novim pesmama koje će uskoro ugledati svetlost dana.

Kurir.rs/Nova

