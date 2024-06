"POKUPILI SMO PROSTITUTKU SA STANICE I ZAVUKLI SE U ŠUMU" Takmičar "Zvezda Granda" zaprepastio javnost: Želeo sam da vidim kako je

Žarko Madžić, nekadašnji učesnik „Zvezda Granda“, o mnogim škatljivim temama priča bez ustručavanja, pa je tako ispričao svoje iskustvo sa „damama noći“.

- Prostitucija se uglavnom iz nekog razloga vezuje za žene. O tome se više govori. Mislim da bi možda trebalo da se legalizije. Ako država može to da naplati i da se od toga ulaže u škole i vrtiće onda sam za, jednostavno se to dešava i dešavaće se bez obzira da li je legalizovano ili nije – rekao je Madžić.

foto: Printscreen/Prva TV

Žarko je priznao da je bio u situaciji da odbije prostitutku, a na pitanje da li je do sad imao slična iskustva, odgovorio je:

- Ne, ne, nisam nikada jer nije bilo potrebe. Jednom sam išao sa drugarima, jednostavno sam želeo da vidim kako je to. U jednom trenutku drug je stao nasred autobuske stanice i pozvao jednu devojku u automobil. Pokupili smo je, zavukli smo se u šumu neku i drug je završio šta je imao. Ta devojka se zatim ponudila i meni da probam, ali ja sam se samo zahvalio i rekao da sam veren i da imam devojku koju mnogo volim.

Iako mnogi misle da javne ličnosti žive luksuznim životom, Žarko je istakao da je stvarnost ipak drugačija.

foto: Printscreen

– Navika kod ljudi je da kada čuju da si pevač odmah misle da ti uzimaš neke milione i da je sve super i bajno. Niko ne vidi pozadinu te priče, šta nosi to zvanje sa sobom. Niko ne vidi one ružne stvari, umor i svašta nešto. Desi mi se da ne spavam pet dana, ali to nikoga ne zanima, odradi svoj posao i naplatiš koliko misliš da možeš- istakao je pevač i dodao da mu se život posle „Zvezda Granda“ mnogo promenio.

– Mogao bih da pričam satima o tome šta je sve prednost takmičenja. Mnogo lepih stvari mi je donelo, što devojke, što svirke. Naravno, ima i negativnih stvari, recimo kada drugi misle da sam nabeđen samo zato što sam poznat. Mogu da kažem samo da sam zaista prezadovoljan - priznao je on.

Kurir/Grand

Bonus video:

01:25 SAŠA POPOVIĆ MI JE REKAO DA IZGLEDAM KAO KVOČKA! Voditeljka Dragana Katić progovorila o odnosu sa direktorom Grand produkcije