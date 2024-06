MREŽE SE USIJALE ZBOG VOJAŽA! Reper imao boks meč sa Bakom Prasetom, a broj KILOGRAMA koji je vaga pokazala sve ostavio u ŠOKU!

Više od nedelju dana veliku pažnju je privlačila drama između mladog repera Mihajla Veruovića, poznatijeg kao Vojaža, i jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Poznato je da je Vojaž pokrenuo novi biznis, te da je uložio u projekat ledenih čajeva, a jutjuber je "isprozivao" reperov proizvod, nakon čega mu je Vojaž oštro odgovorio.

- Burazeru, to što je tebi propao biznis ne treba da prozivaš tuđe - napisao je reper, pa dodao:

- Inače, kako idu restorani - aludirajući na ranije pokrenut Bakin biznis, koji nije imao velikog uspeha.

Vojaž i Baka Prase najavili su da će ovu dramu okončati boks mečom.

Mreže svakodnevno bruje o njihovom merenju sa meča, nagađajući koliko reper zapravo ima kilograma, a mi smo ga tim povodom pozvali.

- Imam 75 kilograma, vaga je neispravna - rekao je Vojaž za medije, ali se internet već usijao zbog komentara na račun njegove kilaže.

"Sad sam videla da Vojaž ima 57kg i ne mogu se prestati smejati", "57, ali to je bez utoka i kajli...sa njima izađe na 57.014", "Hahaha stavili su vagu na -20 kilograma, jer je Baka rekao 20 kg patike. Tako da Baka ima 87 kg, a Vojaž 77 kilograma" - bili su neki od komentara zbog kojih smo pozvali Vojaža.

Oni su na kraju i snimili klip na Bakinom kanalu koji je pokazao da je zapravo sve bila šala i da je njihova "predstava" pored svega imala i humanitarni karakter.

- Dobro došli dame i gospodo u merenje prvog pravog ikada boks meča između jutjubera i pevača. Naravno, u pitanju su dva momka koja stvarno prvoklasno izgledaju, a tako i udaraju. Prvi za merenje jeste naš takmičar, Bogdan, Baka Prase, Ilić - najavio je jutjuber Danilo Badnjar Čoda, a onda je predstavio i drugog takmičara.

- Drugi je Mihajlo Vojaž Veruović, poznatiji nekima i kao Aljoša - rekao je on, misleći na Vojažovu ulogu u seriji "U klinču".

- Sa moje desne strane Bogdan Ilić, poznatiji kao vlasnik institucije i mnogobrojnih restorana u Beogradu, nosi bokserske rukavice i malo se ugojio. A sa moje leve strane Mihajlo Vojaž Veruović, poznat mnogima kao Aljoša. Odličan pevač, odličan glumac, ali ono što je možda i najbitnije, nikada nije slavio rođendan, došao iz bloka i dečko Tamare Kujačić - nastavio je Čoda, pa se našalio na račun toga da li je sudija potplaćen.

Nakon predstavljanja počela je "borba", a tokom celog klipa svima je postalo jasno da je "sukob" između repera i jutjubera bio samo šala, a onda je usledio i humani trenutak koji je oduševio sve. Vojaž i Baka su odlučili da pomognu porodicama kojima je to potrebno sa dva miliona dinara.

Oni su posetili majku koja sama odgaja petoro dece, od kojih su četvoro đaci.

- Treba to izdržati i školovati, najviše mi je potrebna pomoć da sredim uslove u kojima žive, da imam da im priuštim knjige i sve što je potrebno za školovanje. To je to, uglavnom meni je najviše potrebno zbog njih - rekla je žena kojoj su Baka Prase i Vojaž pomogli sa novčanom donacijom od milion dinara.

Ova humanitarna pomoć je rasplakala majku, a nakon toga njih dvojica su zamolila fudbalere Nemanju Gudelja i Dušana Vlahovića da se putem video poziva jave jednom od dečaka iz porodice koji je njihov veliki fan, a fudbaleri su rado prihvatili ovaj poziv.

Osim ovoj, oni su pomogli i jednoj porodici iz Vrbasa.

- Mi zaista jesmo u nezavidnoj finansijskoj situaciji, deca završavaju srednju, ili ulaze u srednju iz osnovne. Samo bih želeo pre svega da se zahvalim tebi i tvojoj ekipi, hvala Bogu da ti je dao da imaš za sebe i da ti pretekne da imaš drugima da pomogneš - rekao je otac šestoro dece kojima su Vojaž i Baka Prase velikom donacijom ulepšali dan.

Na kraju klipa Baka Prase je odlučio da priredi rođendansku žurku Vojažu, iako je rođen 15. septembra. Kao glavno osveženje na rođendanu upravo je bio čaj "VolimTea".

Rođendansku zabavu Baka je priredio u kući pored bazena, a na torti na kojoj je bila isfotošopirana fotografija na kojoj su prikazani on i Vojaž, našla se svećica sa rednim brojem 1, jer on prvi put slavi rođendan.

Baka mu je poklonio skupocen sat marke "Roleks", koji je kako je jutjuber otkrio optočen dijamantima.

Zatim su Baka i njegovi prijatelji otišli u jedan klub u kom je Vojaž imao prvi nastup nakon izlaska novog albuma, a onda su repera doveli na proslavu rođendana. Ovaj čin je veoma obradovao repera.

