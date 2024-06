DEČKO ZVEZDE GRANDA IMAO TUMOR NA MOZGU! Pevačica proživela AGONIJU: Lekari su mi rekli da ga ostavim, NISAM DALA DA SE OPERIŠE!

Bivši partner pevačice Mirne Košanin, bivše takmičarke "Zvezda Granda", imao je tumor na mozgu, a kroz njegovu borbu ona ga je sve vreme pratila.

Kako je istakla, Mirna pre njega nije imala sreće u ljubavi. Stefan je bio fitnes trener, a da boluje od opake bolesti saznao je tokom veze sa pevačicom.

- On nije ni znao, lekari su mu konstantovali migrenu, ja znam šta je migrena, ja je imam. Oni su mu rekli da ima migrenu i da sam ja nekulturna i da izađem iz sale. Ja sam tražila da uradi magnetnu i onda su zvali mene u salu iz koje su me izbacili da mi kažu da ima tumor, a onda su rekli njemu. Motivacija nestaje od strane lekara i profesora, zamisli da si u takvoj situaciji, očekuješ da ti doktor da nade i vere i da se smeješ, a ne da ti kaže da može da se desi da ne možeš da govoriš, ostaneš invalid. Meni su rekli da treba da ga ostavim, on ima još tri meseca života. Smatram da to nije fer, to nije etički, nije uredu.

- Pa, čekaj, kakvi ste to ljudi, zašto plačete, izađite napolje, život je jedan, pola ide iz glave, zašto nekoga ubijaš u pojam i sahranjuješ ga? Daj mu snagu, volju, daj mu pozitivnu energiju - rekla je ona, pa otkrila kako je izgledao njen život pored Stefana tada.

- Agonija, on je odmah smešten u bolnicu. Tata me je pitao da li osećam krivicu pa sam se toliko dala. Ja ako te volim ja ću da uradim sve da se ti osećaš bolje. U tom momentu ga više nisam doživljavala kao dečka, nego kao osobu koju volim i pred kojom je ceo žviot. On nije imao podršku nikoga osim mene i svog oca, ja sam u tom trenutku zarađivala više, da li se meni neko zahvalio ili ne, nije bitno. Ljudi su me osuđivali kada sam izašla iz te veze. Ne možete da me osuđujete jer ne znate šta je agonija kroz koju sam ja prošla, ličnosti se menjaju, kao i situacije, neko to doživi kao zadnju slamku i kaže sad živim punim plućima. Ja sam smršala 14 kg za 11 dana. Bila sam u štiklama i farmericama to veće u Urgentnom, a ja pošto ne vozim, nije me sramota da kažem da sam išla tramvajima da nađem lekove, doktore, ljude, sve što treba. Na kraju, on je trebao da bude operisan u Kliničkom Centru Beograd ali nije se operisao jer ja nisam želela, mnogi su me kritikovali zbog toga.

- Nisam želela u tom trenutku. Ja sam u detinjstvu imala više puta fraz, sa 6 godina je bio najjači i moji su se oprostili od mene ali sam se vratila, 100 puta sam samu sebe spasila verujući u svoje instinkte. Kada je Stefan trebao da se operiše, njegov brat me je odvezao kući da odspavam sat vremena i ja sam sanjala nešto. Retko mi se to dešava, ali kada se desi, znam 100 posto da je to to, sanjala sam ženu koja mi govori ‘ne ne’ i stavlja mi ruku na oko. Otišla sam sa Stefanovom bivšom devojkom, pozvala sam je i pitala da li hoće da mu bude podrška. Nabavila sam joj zdravsteni mantil koji nam je trebao da bi se ušunjale gore da mu budemo podrška – imala sam i te momente, da ga nasmejemo kada se pojavimo zajedno. On se složila sa mnom da se ne operiše, mi smo ga nagovorile, svi su bili ljuti. Vratili smo se u stan, nije bio dobro, imala sam ženu koja je biohemičar, iz Sarajeva, napravila je neke kapi da pije, mesec dana je to pio i počeo je da priča, hoda. Došla sam do doktora, pare su svi živi puštali Ana Bekuta, Saša Matić, njegovi fitnes drugari. Hvala Bogu on je uspešno operisan, sada je živ, zdrav i koliko znam i voljen.

