JOVANA JOKSIMOVIĆ SMRŠALA 25 KILOGRAMA! Jedna stvar je KLJUČNA: Svakog dana moram da pojedem 2 kilograma toga!

Jovana Joksimović jedna je od najpoznatijih TV lica, a iako se čak tri puta porađala ona i dalje ima liniju kojom može da se pohvali.

Jovana je otkrila da se u trudnoći ugojila preko 20 kilograma i otkrila kako je vratila željenu kilažu.

foto: Printscreen

- Jesam se ugojila u trudnoći, u prvoj 12,13 kilograma, a u drugoj 25. U drugoj sam baš bila velika, ali sam otekla, imala sam mnogo vode i ogroman stomak zbog blizanačke trudnoće. Imam sreće da imam tu konstituciju malo dečačke građe i trudim se u poslednjih nekoliko godina da pazim šta jedem, malo se opustim, pa se vratim, igram padel. Nekako, kad vidim da sad lako skliznem, odnosno kada vidiš da si skliznuo, a treba da se vratiš, disciplina - rekla je Jovana i otkrila šta joj je slaba tačka.

-Imam problem sa sladoledom, kada dođe leto to je moja slaba tačka. Ne jedem ga uveče, a preko dana retko. To je da svakog dana ja moram da kupim 2 kilograma sladoleda i pojedem to. To mi je baš slaba tačka - pojasnila je ona u emisiji "Ako progovorim".

Bonus video:

00:11 Brena pohvalila noge Jovane Joksimović