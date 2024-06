RADA MANOJLOVIĆ ČUPAVA PEVA USRED NJIVE! Šok izdanje folkerke: Uska haljina na bretele, papuče na nogama...

Pevačica Rada Manojlović iznenadila je mnoge kada je prilikom jednog snimanja u selu u papučama i haljini, sa punđom na glavi zapevala! Naime, ona je za potrebe jedne emisije rešila da pokaže koliko je opuštena i da je bez ijednog kompleksa, pa se tako ponašala sve vreme kao da je kamere uopšte ne snimaju!

Rada je sa kolegom sve vreme pevala, a u jednom trenutku je i nazdravila sa okupljenim gostima.

Kako se jedan od snimaka proširio na društvenim mrežama, pozitivni komentari na račun pevačice su samo pljuštali, s obzirom na to da postoje zvezde koje nikada nismo uspeli na javnom mestu da vidim bez šminke.

Podsećamo, pevačica Rada Manojlović nedavno je prisustvovala postavljanju spomenika Stanoju Glavašu u svom rodnom mestu Četereže, okupivši sve meštane. Istakla je da retko boravi u selu i da se retko viđa sa komšijama, ali da je oduševljena njihovom podrškom i ljubavlju prema njoj.

- Opušteno idem kroz život dok je sestra dobar organizator, kod mene može danas, za deset dana ili nikad. To sa parama takođe i to mi je jako loša crta, ali opet to je flegmatičnost i ne opterećenost budućnošću. Sad da štekam neke pare, a sutra me udari grad veličine jajeta i? Treba da se živi sad. Trošim na dostavu hrane, gluposti i na pesme. Ne kupujem kod kineza, ali Maja mi kupuje. Skoro je otišla i kaže mi “plaćamo po sto evra i više jednu haljinu, a kod kineza ista za dve hiljade“. Ovu za sto evra mi pljuju i raspadne se posle prvog pranja, onda mi je bolje da platim dve hiljade dinara - izjavila je Rada Manojlović.

