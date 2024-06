PIKSI UZIMA MILIONE A POKUŠAVAO DA ZAKINE DRŽAVU! Kupio ženi ferari od 200.000 €, a na SRAMAN način probao da ne plati CARINU

Fudbalska selekcija Srbije doživela je debakl na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, koja se vratila sa takmičenja kao najslabija reprezentacija, a naš selektor Dragan Stojković Piksi po sletanju na aerodrom "Nikola Tesla" prvo što je rekao da ne živi od plate koju mu daje država.

Dakle, Piksi kaže kako ne živi od posla selektora Srbije, ali mu i pored toga nije smetalo da za to uzme ogroman novac. Prema našim istraživanjima, Stojković je na račun potpisivanja ugovora, plata, premija i nagrada do sada uzeo više od 7.500.000 evra za posao koji je uradio s reprezentacijom.

Da naš selektor voli pare i da, i pored toga što je i zaradio dok je igrao fudbal, nije gadljiv da "uštine" državu gde god može prisetićemo vas slučaja od pre više od decenije kada je pokušao da uveze ferari, a da ne plati carinu.

Piksi je u tom trenutku bio predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, a njegova supruga Snežana Stojković navodno je platila jednom invalidu da joj uveze automobil "ferari", vredan oko 200.000 evra, koji joj je suprug poklonio za 40. rođendan kako bi izbegla da plati carinu.

foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Ovakav potez je toliko razbesneo nekadašnjeg ministra finansija Mlađana Dinkića da je hitno izmenio zakonsku regulativu, ograničivši uvoz na vozila čija vrednost ne prelazi 10.000 evra.

"Kada je Dragan upitao Snežanu šta želi za jubilarni četrdeseti rođendan, ona je bez razmišljanja rekla "ferari". Pošto je uvek bio slab na sve njene prohteve, istog dana počeo je da se raspituje oko uslova za uvoz automobila. Od brojke do koje je stigao u računici zavrtelo mu se u glavi, pa su odmah potražili rešenje kako bi izbegli plaćanje poreza i carine”, otkrio je tada Kurir izvor blizak Stojkovićima, koji je insistirao na anonimnosti.

foto: Kurir

"Vrlo brzo su shvatili da porez ne mogu izbeći, ali su zato za carinu pronašli "krivinu". Po tada aktuelnom zakonu, svi invalidi sa preko 70 odsto invaliditeta bili su oslobođeni plaćanja carine na uvoz automobila bez obzira na njihovu vrednost. Onda su našli čoveka koji ispunjava te preduslove i platili mu da na svoje ime uveze auto, čije su gume osetile beogradski asfalt nekoliko dana posle njenog rođendana”.

foto: Shutterstock

Kako ovakav uvoz tada i sada nije svakodnevna pojava, po gradu je počela da se širi priča o Piksetinoj "transakciji", da bi na kraju dospela do Dinkićevih ušiju. Saznavši za slučaj, Dinkić je već sutradan, nakon provere, a pošto za to ne mora da traži odobrenje Vlade, doneo uredbu kojom se ubuduće uvoz ograničava na automobile u vrednosti do 10.000 evra i starosti do šest godina.

Piksi se tada branio i sve odbacio kao spekulaciju.

- Imam šest automobila i „ferari“ mi nije potreban. Pa, nisam ja klinac od 20 godina da mi treba takav auto. Šta će mi, gde da ga vozim? Mogu da ga vozim po svetu, ali ne i kod nas. Dobar je auto, ali mnogo troši - rekao je Piksi 2006. godine.

Sinu Marku kupio ferari kupe za 150.000 evra Da naš selektor voli besna kola, a da mu je ferari omiljeni, potkrepljuje i činjenica da je sinu Marku 2013. godine kupio "ferari F 430 kupe“, koji je prethodno bio u vlasništvu kontroverznog biznismena Vuka Bajruševića. Auto je plaćen oko 150.000 evra. foto: Shutterstock - Tačna vam je informacija, a detalj koji se tiče ranijeg vlasnika zadržao bih za sebe. Ne bih govorio o njemu. Odlučili smo da nagradimo Marka za rođendan zato što smo kao roditelji izuzetno zadovoljni njegovim uspesima i ponašanjem - rekao je Piksi za Kurir.

Snežana na sebi nosila 100.000 evra Kurir paparaco je nedavno uslikao selektorovu suprugu Snežanu kada je iz Pariza, gde inače porodica Stojković ima luksuznu nekretninu, doletela u prestonicu, koja je na sebi imala autfit od 100.000 evra. Snežana je obukla farmerke španskog brenda "loeve" od 850 evra, čak dve tašne čuvenih francuskih brendova: "šanel" u duginim bojama od 7.000 dolara i belu "gojard" od 2.000 evra. Pored ovog, Stojkovićeva je na svom vratu ponela duge "šanel" bisere od 3.000 dolara, "ermes" ešarpu od 1.000 dolara. Ipak, ovo je sve ništa naspram skupocenog nakita na njenim rukama. Samo za "kartije lav" narukvicu od žutog zlata s dijamantima iskeširala 12.800 evra, nekoliko drugih dijamantskih narukvica čija je vrednost preko 50.000 evra, kao i satom "roleks" od 20.000 evra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

02:45 Piksi: Ne držim se kao pijan plota