"PEVAM SPECIFIČAN ŽANAR MUZIKE!" Vojaža urnišu na mrežama zbog novog lapsusa: Opet je pokazao da je BLAMAŽ!

Mihajlo Veruović Vojaž našao se na meti podsmeha korisnika društvenih mreža zbog izjave da on peva specifičan "žanar" muzike, a ne žanr.

Govoreći o duetu "Muškarčina" koji je snimio sa Cecom Ražnatović, Vojaž se dotakao i njegovog specifičnog načina pevanja, pa je rekao sledeće:

- To je nešto, taj tip muzike... Njen žanar (Cecin, prim. aut.) i moj žanar, to je jedan krosover koji je u svetu normalan. Kod nas je to još uvek na tankim nogama i zato su podeljena mišljenja i to poštujem - istakao je treper govoreći o ovom duetu koji je izazvao oprečna mišljenja u javnosti.

Korisnici društvenih mreža urnisali su Vojaža zbog njegovog neznanja, a on se još nije oglasio po ovom pitanju.

- Koji žanar muzike vi volite? Vojaž je opet pokazao da je pravi Blamaž! Ja se svakog dana iznova šokiram koliko su nepismene ove zvezde i influenseri koji klinci obožavaju. Fond reči maternjeg jezika im je kao moj nemačkog, koji gotovo uopšte ne govorim! Vojaž kad izmisli novu reč! Ali on koji se svojski trudi da zvuči pametno i svima pokaže širinu vokabulara! Vidi se da i ovo ostalo što govori izvlači iz petnih žila da zvuči elokventno! Još mi je tužnije što mu je, pored nepismenosti, prisutna i frka od normalnog razgovora s ljudima pred kamerama, nasuprot monologa u selfi kameru - samo su neki od mnogobrojnih komentara na Iksu.

Podsetimo, jedna od onih koja je osula "drvlje i kamenje" po Cecinom i Vojaževom duetu je i Jelena Karleuša, koja je istakla da je to nešto najgore što se ikad snimilo u srpskoj muzici.

- Mislim da je taj duet nešto najgore što se ikad snimilo u našoj zemlji. Ne znam da li si očekivao ovakav odgovor. Ja nisam žena koja kalkuliše, kažem ono što mislim. I to licemerje kolega koji govore za nešto da je fantastično, a nije... Nikad nisam bila takva. Zato na kraju imaš ono: "I evo je, posle svega..." Ali, šta ću... - rekla nam je nedavno pop zvezda.

